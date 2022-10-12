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«تقويم التعليم»: بهذه الطريقة.. يمكنك تأدية اختبار الرخصة رغم عدم تأكيده
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«تقويم التعليم»: بهذه الطريقة.. يمكنك تأدية اختبار الرخصة رغم عدم تأكيده

«تقويم التعليم»: بهذه الطريقة.. يمكنك تأدية اختبار الرخصة رغم عدم تأكيده

«تقويم التعليم»: بهذه الطريقة.. يمكنك تأدية اختبار الرخصة رغم عدم تأكيده
١٠:٠٦:٥١ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لمن لم تصله رسالة تأكيد اختبار الرخصة، أن يتوجه إلى مقر عقد الاختبار وتأديته.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين، عبر حساب العناية بالمستفيدين، استفسر من خلاله عن كيفية أداء الاختبار في حال لم تصله رسالة تأكيد.

عدم تأكيد اختبار الرخصة المهنية

وقالت الهيئة ردًا على السائل: “في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة، وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة”.

وأضافت: “وإذا لم يتسنَّ لك دخول الاختبار، ومازالت حالتك على قائمة الانتظار؛ فسيعاد المقابل المالي إلى ملفك بعد ظهور حالة الحضور، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة”.

والثلاثاء، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي للرخص المهنية في نوفمبر المقبل.

نبذة عن الاختبار

و​​​​​يُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38​​) تخصّصًا.​

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اختبار الرخصة المهنية الرخصة المهنية تقويم التعليم هيئة تقويم التعليم

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