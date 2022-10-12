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هاشتاق “حوقلوا” يتصدر التريند في المملكة.. ومغردون: سبب لدوام المعونة

هاشتاق “حوقلوا” يتصدر التريند في المملكة.. ومغردون: سبب لدوام المعونة

هاشتاق “حوقلوا” يتصدر التريند في المملكة.. ومغردون: سبب لدوام المعونة
١٠:٢١:٣٢ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل -فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#حوقلوا” الترند في المملكة صباح اليوم، فيما تداول مغردون آلاف التغريدات تحت الوسم.

ودعا المغردون إلى ضرورة ذكر الله في كل الأوقات وترديد: “لا حول ولا قوة إلا بالله”، فمن الله تستمد القوة للاستمرار في الطريق.

أكثروا من الحوقلة فإنها تيسر الأمور

وفي السياق السابق، قالت مغردة تدعى سما: “لا حول و لا قوة إلا بالله” قليلةُ المبنى، عظيمة المعنى، ولا يستشعر عظيم أثرها إلا مَن تواطأ لسانه على لفظها وقلبهُ على معناها.. موقنًا بها، فمن أدامَ الحَوقلة دامت له المعونة..  لا تغفل عن الحوقلة، لعلها تفتح لك أبوابًا في نظرك مستحيلة، وتيسر لك أمورك، فأكثر منها”.

بدوره، قال مغرد يدعى فارس: ” الحوقلة رئةٌ ثالثة إذا ضاقت أنفاسك بصدرك”.

وأضافت نور: “من يحافظ على قراءة سورة البقرة لمدة طويلة متواصلة سيرى في حياته عجباً، وفي جسده شفاءً، وفي رزقه زيادةً، وفي صدره انشراحاً، وفي عمره بركة.. وأكثروا من الحوقلة”.

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الكلمات الدلالية:
تريند المملكة حوقلوا ذكر الله نشطاء تويتر

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