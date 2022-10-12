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«الصحة»: 6 طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

«الصحة»: 6 طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

«الصحة»: 6 طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية
٠٩:٣٢:٣٥ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة، إن هناك 6 تدابير للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

6 تدابير للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

وأكدت الوزارة أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

ووفق وزارة الصحة فإن الطرق الست هي:

-أخذ اللقاح.

-تجنُب الأماكن المزدحمة.

-غسل اليدين جيداً.

-تجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة.

-استخدام المناديل عند العطاس أو السُعال.

-الحرص على نظافة المكان.

وتسعى “الصحة” من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والحجز عبر تطبيق صحتي في خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث إن التطعيم يقي من الإصابة بهذا المرض بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90%.

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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الكلمات الدلالية:
الإنفلونزا الموسمية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية لقاح الإنفلونزا الموسميّة وزارة الصحة

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