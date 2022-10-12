“بوريل”: أوروبا تخسر معركة التواصل في مواجهة روسيا والصين

تواصل – فريق التحرير:

قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيل بوريل، إن أوروبا تخسر معركة التواصل في مواجهة روسيا والصين.

بوريل: السفراء الأوروبيون شديدو البطء

وفي تصريحات مثيرة لدهشة سفراء أوروبا، أعلن بوريل في بروكسل أن السفراء الأوروبيين شديدو البطء في الرد على ما يجري في العالم، مؤكداً أن أوروبا تخسر أمام روسيا والصين معركة التواصل.

وانتقد بوريل، خلال كلمة ألقاها في العشاء السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سنوات من اعتماد أوروبا على غيرها في اقتصادها وأمنها، مضيفًا أنه على الأوربيين إيجاد طرق جديدة للطاقة داخل الاتحاد.

ودعا السفراء والاتحاد الأوروبي ليكونوا أسرع، وأن يخاطروا قليلاً بإبلاغه بما يحصل في الدول التي ينتشر فيها الدبلوماسيون، وألا يخافوا من كسر الحواجز، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي كسر الحواجز عندما قرر تسليح أوكرانيا.

أوروبا تدعو لشراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الجزائر

فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الجزائر كمورد موثوق به للغاز إلى دول القارة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه قادة مجموعة السبع أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية من قبل روسيا ستكون له عواقب وخيمة، وأن بلادهم ستواصل فرض العقوبات على روسيا، وستحاسب المسؤولين الروس على خلفية الضربات الصاروخية على أوكرانيا.

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