«الجمارك»: هذه شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول سبب منعه من استيراد جهازي إرسال تلفزيوني من القاهرة.

شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني

وردت الهيئة عليه بالقول: “لاستيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وفي حال كان مزودًا بمنفذ إنترنت يستوجب موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”.

ومؤخرًا، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن متطلبيّن فقط للمساعدة على إتمام عملية الاستيراد بوقت قياسي.

وقالت الهيئة إنه يجب توافر ما يلي:

1- تأكد من صحة المعلومات المقدمة.

2- قدم المستندات المطلوبة مسبقًا قبل وصول الإرسالية (بوليصة الشحن – الفاتورة)

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