الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الجمارك»: هذه شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني
«الحصيني» يتوقع ارتفاع الرطوبة وتساقط أمطار على هذه المناطق بالمملكة
مَنْ فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا فماذا عليه؟ “الخثلان” يُجيب
توجيه عاجل من محافظ الطائف بخصوص الطفل المعاق المُعنّف
تطورات جديدة في واقعة وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالقطيف
ديوان المظالم يُصدر حكمًا إداريًا ضد مرمى نفايات بعد شكاوى مواطنين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الجمارك»: هذه شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني

«الجمارك»: هذه شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني

«الجمارك»: هذه شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني
٠٨:٥٨:٥٦ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول سبب منعه من استيراد جهازي إرسال تلفزيوني من القاهرة.

شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني

وردت الهيئة عليه بالقول: “لاستيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وفي حال كان مزودًا بمنفذ إنترنت يستوجب موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”.

ومؤخرًا، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن متطلبيّن فقط للمساعدة على إتمام عملية الاستيراد بوقت قياسي.

وقالت الهيئة إنه يجب توافر ما يلي:

1- تأكد من صحة المعلومات المقدمة.

2- قدم المستندات المطلوبة مسبقًا قبل وصول الإرسالية (بوليصة الشحن – الفاتورة)

اقرأ أيضًا:

«الزكاة والضريبة والجمارك» تكشف عن متطلبين للاستيراد في وقت قياسي

الكلمات الدلالية:
استيراد أجهزة الإرسال استيراد أجهزة الإرسال التليفزيوني الجمارك الزكاة والضريبة

مواد ذات صلة

المزيد
مواطنون يشتكون التلاعب في البيع وغياب الرقابة عن سوق سمك الجبيل

مواطنون يشتكون التلاعب في البيع وغياب الرقابة عن سوق سمك الجبيل

٠٨:٤٦ م، الجمعة، ١٦ يناير ٢٠١٥
بالصور.. «أمير مكة» يتشرف بغسل الكعبة من الداخل

بالصور.. «أمير مكة» يتشرف بغسل الكعبة من الداخل

١٠:٢٤ ص، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
بالرياض.. الإطاحة بـ 5 مقيمين لسرقتهم معدات وأغطية حديدية من مواقع تحت الإنشاء

بالرياض.. الإطاحة بـ 5 مقيمين لسرقتهم معدات وأغطية حديدية من مواقع تحت الإنشاء

١١:٠٨ ص، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
تصحيح أوضاع اليمنيين لا يشمل أصحاب السوابق

تصحيح أوضاع اليمنيين لا يشمل أصحاب السوابق

٠٨:٢٠ ص، الثلاثاء، ٠٥ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *