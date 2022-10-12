طريقة الحصول على تأشيرة العمرة عبر «نسك».. و4 مزايا للتطبيق

تواصل – فريق التحرير:

تعد المنصة الحكومية الموحدة “نُسك” بمثابة البوابة الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يهدف لتقديم التسهيلات للحجاج والمعتمرين.

ودعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة، ومن جميع دول العالم كافة، إلى الاستفادة من تطبيق نسك الذي يعد تحديثًا لتطبيق اعتمرنا.

يمكن تحميل التطبيق عبر متجري “جوجل” و”أبل” لتحميل التطبيقات، كما يمكن للراغبين في أداء الحج أو العمرة من المقيمين داخل المملكة وخارجها، إجراء ترتيباتهم من خلال التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني nusuk.sa.

الاستفادة من خدمات التطبيق

1- يتيح التطبيق والموقع الإلكتروني التسجيل لأداء العمرة والحصول على التأشيرة المطلوبة.

2- بمجرد الدخول إلى الموقع ستجد رابطًا مرفقًا بكلمة الحصول على تأشيرة، بعد الضغط عليها وتحديد مكان تواجدك، سيحيلك الرابط إلى منصة التأشيرات.

3- كما يمكن الحجز الفندقي من خلال التطبيق ، ويبين الموقع أفضل الطرق للوصول إلى مكة والمدينة سواء من داخل المملكة أو خارجها.

4- ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقًا، ومنها الخرائط التفاعلية والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات.