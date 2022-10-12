الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
طريقة الحصول على تأشيرة العمرة عبر «نسك».. و4 مزايا للتطبيق
«الجمارك»: هذه شروط استيراد أجهزة الإرسال التلفزيوني
«الحصيني» يتوقع ارتفاع الرطوبة وتساقط أمطار على هذه المناطق بالمملكة
مَنْ فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا فماذا عليه؟ “الخثلان” يُجيب
توجيه عاجل من محافظ الطائف بخصوص الطفل المعاق المُعنّف
تطورات جديدة في واقعة وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالقطيف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

طريقة الحصول على تأشيرة العمرة عبر «نسك».. و4 مزايا للتطبيق

طريقة الحصول على تأشيرة العمرة عبر «نسك».. و4 مزايا للتطبيق

طريقة الحصول على تأشيرة العمرة عبر «نسك».. و4 مزايا للتطبيق
٠٩:٠٠:١٤ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تعد المنصة الحكومية الموحدة “نُسك” بمثابة البوابة الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يهدف لتقديم التسهيلات للحجاج والمعتمرين.

ودعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة، ومن جميع دول العالم كافة، إلى الاستفادة من تطبيق نسك الذي يعد تحديثًا لتطبيق اعتمرنا.

يمكن تحميل التطبيق عبر متجري “جوجل” و”أبل” لتحميل التطبيقات، كما يمكن للراغبين في أداء الحج أو العمرة من المقيمين داخل المملكة وخارجها، إجراء ترتيباتهم من خلال التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني nusuk.sa.

الاستفادة من خدمات التطبيق 

1- يتيح التطبيق والموقع الإلكتروني التسجيل لأداء العمرة والحصول على التأشيرة المطلوبة.

2- بمجرد الدخول إلى الموقع ستجد رابطًا مرفقًا بكلمة الحصول على تأشيرة، بعد الضغط عليها وتحديد مكان تواجدك، سيحيلك الرابط إلى منصة التأشيرات.

3- كما يمكن الحجز الفندقي من خلال التطبيق ، ويبين الموقع أفضل الطرق للوصول إلى مكة والمدينة سواء من داخل المملكة أو خارجها.

4-  ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقًا، ومنها الخرائط التفاعلية والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات.

الكلمات الدلالية:
الحصول على تأشيرة العمرة العمرة تطبيق نسك نسك

مواد ذات صلة

المزيد
د. عسيري: تفشي «كورونا» في المنشآت الصحية تقلص بنسبة 90% (فيديو)

د. عسيري: تفشي «كورونا» في المنشآت الصحية تقلص بنسبة 90% (فيديو)

١١:٢١ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦
انفوجراف.. مخاطر ابتلاع الأطفال للعملات المعدنية

انفوجراف.. مخاطر ابتلاع الأطفال للعملات المعدنية

١٠:١٧ م، الثلاثاء، ١٣ ديسمبر ٢٠١٦
إصابة 5 معلمات في انقلاب سيارة بالخفجي

إصابة 5 معلمات في انقلاب سيارة بالخفجي

٠٣:٢٧ م، الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠١٥
إزالة «400» لوحة إعلانية مخالفة وسط الرياض (صور)

إزالة «400» لوحة إعلانية مخالفة وسط الرياض (صور)

٠٣:٢٠ م، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *