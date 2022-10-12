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«الحصيني» يتوقع ارتفاع الرطوبة وتساقط أمطار على هذه المناطق بالمملكة
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«الحصيني» يتوقع ارتفاع الرطوبة وتساقط أمطار على هذه المناطق بالمملكة

«الحصيني» يتوقع ارتفاع الرطوبة وتساقط أمطار على هذه المناطق بالمملكة

«الحصيني» يتوقع ارتفاع الرطوبة وتساقط أمطار على هذه المناطق بالمملكة
٠٨:٤٦:٠١ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواءً حارة نهارًا على معظم الأنحاء، منخفضة الحرارة على المناطق الجنوبية، مع ارتفاع الرطوبة على أجزاء من الساحل الشرقي والغربي.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من السفوح الغربية من المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان، وعسير.

تأثير الرياح يمتد إلى الأجزاء الساحلية

وأوضح أنه من المتوقع أن يمتد تأثير الرياح إلى الأجزاء الساحلية، وكذلك على مرتفعات الباحة، وقد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط والجنوبي من سواحل البحر الأحمر.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحصيني الرطوبة الطقس الان خريطة الأمطار درجات الحرارة

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