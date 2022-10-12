الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مَنْ فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا فماذا عليه؟ “الخثلان” يُجيب
توجيه عاجل من محافظ الطائف بخصوص الطفل المعاق المُعنّف
تطورات جديدة في واقعة وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالقطيف
ديوان المظالم يُصدر حكمًا إداريًا ضد مرمى نفايات بعد شكاوى مواطنين
ماذا تعرف عن أعراض وأسباب «القاتل رقم واحد بالعالم»؟.. طبيب يجيب
الرئيس الأمريكي لـ«سي إن إن»: بوتين ارتكب جرائم حرب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مَنْ فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا فماذا عليه؟ “الخثلان” يُجيب

مَنْ فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا فماذا عليه؟ “الخثلان” يُجيب

مَنْ فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا فماذا عليه؟ “الخثلان” يُجيب
٠٨:٣٨:١٧ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن من فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا فليس عليه شيء.

من ارتكب محظورًا في العبادة عمومًا ناسيًا لا شيء عليه

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه ما دام أنه فعل المحظور وهو محرم بطريق النسيان، فليس عليه شيء، وأن القاعدة في هذا الباب هي أن من ارتكب محظورًا من محظورات العبادة عمومًا ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. “الخثلان”: هذه السورة تدفع العين والحسد بإذن الله

وأوضح الخثلان أنه مثلا في باب الصلاة لو أن أحدًا صلى وعلى لباسه نجاسة نسيها أو جهلها، ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الصلاة، فصلاته صحيحة، ولا يلزمه الإعادة، وفي باب الصيام أيضًا لو أن أحدًا أكل أو شرب ناسيًا، فصومه صحيح، كذلك في الحج لو فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا بمعنى أنه لو غطى رأسه مثلًا إذا كان رجلًا ناسيًا فلا شيء عليه، كما أنه لو تطيب ناسيًا فلا شيء عليه وهكذا.

الكلمات الدلالية:
الحج الخثلان الصلاة الصيام سعد الخثلان محظورات الإحرام

مواد ذات صلة

المزيد
«التحالف»: وصول جثمان الطيار المغربي إلى الرباط

«التحالف»: وصول جثمان الطيار المغربي إلى الرباط

٠١:٥٩ م، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥
إصابة عناصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بالأحواز

إصابة عناصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بالأحواز

٠٤:٢٧ م، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠١٧
وزير المالية: ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60% (فيديو)

وزير المالية: ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60% (فيديو)

١١:٥٩ ص، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
“أجيكم لو 1000 كيلو”.. أول تعليق من أمير القصيم بعد إسهامه في عتق رقبتي مواطنين (فيديو)

“أجيكم لو 1000 كيلو”.. أول تعليق من أمير القصيم بعد إسهامه في عتق رقبتي مواطنين (فيديو)

٠٨:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *