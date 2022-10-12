مَنْ فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا فماذا عليه؟ “الخثلان” يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن من فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا فليس عليه شيء.

من ارتكب محظورًا في العبادة عمومًا ناسيًا لا شيء عليه

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه ما دام أنه فعل المحظور وهو محرم بطريق النسيان، فليس عليه شيء، وأن القاعدة في هذا الباب هي أن من ارتكب محظورًا من محظورات العبادة عمومًا ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه.

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وأوضح الخثلان أنه مثلا في باب الصلاة لو أن أحدًا صلى وعلى لباسه نجاسة نسيها أو جهلها، ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الصلاة، فصلاته صحيحة، ولا يلزمه الإعادة، وفي باب الصيام أيضًا لو أن أحدًا أكل أو شرب ناسيًا، فصومه صحيح، كذلك في الحج لو فعل محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا بمعنى أنه لو غطى رأسه مثلًا إذا كان رجلًا ناسيًا فلا شيء عليه، كما أنه لو تطيب ناسيًا فلا شيء عليه وهكذا.