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تطورات جديدة في واقعة وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالقطيف
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تطورات جديدة في واقعة وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالقطيف

تطورات جديدة في واقعة وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالقطيف

تطورات جديدة في واقعة وفاة طفل داخل حافلة مدرسية بالقطيف
٠٨:٢٢:٣٤ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل -فريق التحرير:

كشفت مصادر عن إحالة ملف قضية وفاة الطفل حسن هاشم الشعلة، التلميذ بمدرسة رياض الأطفال في حي الشويكة، بمحافظة القطيف، والذي وافته المنية داخل حافلة نقل خاصة، ظهر الأحد الماضي، إلى النيابة العامة، وفقا ل”اليوم”.

من جهته. قال والد الطفل، إن الاهتمام بالأطفال مسؤولية مشتركة، بين الأسرة والمدرسة، متمنيا إيقاف حالات وفيات الأطفال، في الحافلات، أو غيرها، وأن يكون ذلك الحادث إنقاذا لحياة أطفال آخرين، وألا نسمع فواجع أخرى.

وأضاف: الأطفال لبنة المستقبل، ويجب توفير الرعاية الكاملة لهم، من لحظة خروجهم إلى المدارس، وحتى عودتهم.

والد الطفل تعاقد مع سائق خاص لتوصيل ابنه

من جهته، قال المستشار القانوني يعقوب المطير، إن  والد الطفل كان قد تعاقد مع سائق «باص» خاص، لتوصيل ابنه إلى المدرسة وإعادته للمنزل، مؤكدًا أن مسؤولية السائق، تتطلب منه التأكد من نزول الطفل من المركبة، ودخوله المدرسة، وهي مسؤولية لا يمكن التملص منها، وعدم الالتزام يلقي على السائق تهمة التقصير، وبالتالي المسؤولية الجزائية، طالما ترتب على الواقعة وفاة الطفل.

وأضاف: من خلال الوقائع يمكن أن نستشف أنه لا يوجد قصد جنائي، وبالتالي فالجريمة «قتل خطأ»، موجبة للدية المخففة ولا قصاص فيها، إذ أن القصاص يكون في القتل العمد.

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