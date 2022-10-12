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توجيه عاجل من محافظ الطائف بخصوص الطفل المعاق المُعنّف
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توجيه عاجل من محافظ الطائف بخصوص الطفل المعاق المُعنّف

توجيه عاجل من محافظ الطائف بخصوص الطفل المعاق المُعنّف

توجيه عاجل من محافظ الطائف بخصوص الطفل المعاق المُعنّف
٠٨:٣٤:٤٤ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أمر محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، الأجهزة الأمنية والمختصة، بمتابعة ومباشرة حالة الطفل المعاق المُعنّف فورًا.

وطالب المحافظ كافة تلك الأجهزة برفع تقاريرها بخصوص الحالة إليه فورًا.

وأكد المحافظ على أهمية حماية حقوق المواطنين تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الجميع وضمانة لازدهار الوطن.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، قبضت الجهات الأمنية على معنِّف الطفل، بعد التواصل مع الأم التي ناشدت بحماية ابنها من تعنيف والده.

وأصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة، الليلة الماضية، بيانًا، عبر الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول الواقعة.

 شرطة مكة تصرح

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء تعرض طفل للعنف من قبل أحد أقاربه، فقد تمت مباشرة الحالة من قبل شرطة محافظة الطائف، واستدعاء أطرافها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتحويل القضية لجهة الاختصاص.

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