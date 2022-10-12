الرئيس الأمريكي لـ«سي إن إن»: بوتين ارتكب جرائم حرب

تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات لـ ” سي إن إن”: ليس لدي نية للقاء بوتين، ولا أعلم ما يدور في رأس بوتين لكن أعتقد أنه بإمكانه الانسحاب من أوكرانيا.

بايدن: روسيا أخطأت حساباتها بشكل كبير بغزو أوكرانيا

وأوضح أنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم أسلحة نووية لكن التلويح بذلك عمل غير مسؤول، مؤكدًا أن بوتين لاعب عقلاني لكنه أخطأ في الحسابات بشكل كبير بغزوه أوكرانيا.

وأشار إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالروس ويجب تعزيز أمن أمريكا السيبراني لاسيما في قطاع الطاقة، وأنه لا مؤشرات حاليًا على هجمات سيبرانية محتملة على أنظمة انتخاباتنا، لافتًا إلى أن روسيا تشكل تهديدًا لنا ولا نميز بين خصومنا في ما يتعلق بالأمن السيبراني.

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فيما كشف البيت الأبيض، أن الدبلوماسية تقتضي التزام الطرفين الروسي والأوكراني بحسن نية وهذا ما لا نراه لدى الجانب الروسي، مؤكدًا أن الروس ليسوا جادين في استعدادهم للتفاوض وعليهم وقف الضربات العشوائية ضد المدنيين أولا.

وأكد منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تعمل على تسليم نظام الدفاع الجوي ناسامز لأوكرانيا في وقت قريب، وأن بوتين يتحمل مسؤولية معاناة إنسانية هائلة تسببت بها الحرب في أوكرانيا.