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ديوان المظالم يُصدر حكمًا إداريًا ضد مرمى نفايات بعد شكاوى مواطنين
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ديوان المظالم يُصدر حكمًا إداريًا ضد مرمى نفايات بعد شكاوى مواطنين

ديوان المظالم يُصدر حكمًا إداريًا ضد مرمى نفايات بعد شكاوى مواطنين

ديوان المظالم يُصدر حكمًا إداريًا ضد مرمى نفايات بعد شكاوى مواطنين
٠٨:٠٠:٢٢ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر ديوان المظالم حكمًا إداريًا بنقل مرمى نفايات قريب من منازل مواطنين اشتكوا من تأثيره السلبي عليهم.

وفي التفاصيل، تضمن القرار  مطالبة مواطنين بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها السلبي، بالامتناع عن نقل مرمى النفايات القريب من منازلهم إلى مكان آخر.

الموقع غير ملائم بيئيًا 

وكان تقرير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وهي متخصصة في هذا المجال، قد أكد صحة شكوى المواطنين ، لذا أكد القرار أن الموقع غير ملائم بيئيًا لرمي النفايات والمخلّفات التي تسببت في تلويث الجو في المنطقة محل الدعوى، وأنه لا بد من البحث عن موقع آخر.

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الكلمات الدلالية:
ديوان المظالم شكاوى المواطنين مرمى نفايات نفايات

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