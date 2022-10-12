ماذا تعرف عن أعراض وأسباب «القاتل رقم واحد بالعالم»؟.. طبيب يجيب

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كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن سرطان الرئة يبقى أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في العالم، وهو أيضًا “القاتل رقم واحد في العالم”.

أعراض سرطان الرئة

ووفق الطبيب الروسي فإن أكثر أعراض سرطان الرئة انتشارًا هي:

-السعال.

-بحة في الصوت.

-سعال مزمن.

-ألم في الصدر.

-ضيق في التنفس.

-تكرار الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

-التهاب الشعب الهوائية.

-الالتهاب الرئوي.

-فقدان الشهية.

-الفقدان غير المبرر للوزن.

أسباب سرطان الرئة

أما أسباب سرطان الرئة، وفق الطبيب الروسي، فهي:

-التدخين الفعلي والسلبي.

-تلوث الهواء.

-استنشاق مادة الأسبستوس المستخدمة في البناء.

-غاز الرادون، الذي هو غاز طبيعي مشع يمكن أن يتراكم في السراديب والطوابق السفلى من المباني.

-مرض السل.

-فيروسات الأورام.

-إصابة أقارب بسرطان الرئة، وعوامل وراثية أخرى.

تشخيص سرطان الرئة

وبخصوص التشخيص قال الطبيب الروسي:

-يمكن تشخيص سرطان الرئة في مراحله المبكرة باستخدام التصوير المقطعي الحاسوبي بجرعة منخفضة، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

والشهر الماضي، حذرت دراسة من خطورة تأثير تلوث الهواء على الرئة، وتسبب الهواء الملوث في الإصابة بأخطر أمراض العصر.

وتفصيلاً، توصل الباحثون إلى تأثير الهواء الملوث في رفع معدلات الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا على الإطلاق.

وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد فرانسيس كريك وكلية لندن الجامعية في بريطانيا، أن الآلية الجديدة يمكن أن تساعد الباحثين في إيجاد طرق أفضل للوقاية من سرطان الرئة، وعلاجه لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا نهائيًا.

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