خبير تغذية: إنقاص الوزن بهذه الطريقة خطر مميت

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كشف البروفيسور أليكسي كوفالكوف، خبير التغذية الروسي، أن محاولة تخفيض الوزن عن طريق استخدام الأدوية المدرة للبول هي طريقة مميتة.

وقال إن استخدام أدوية ومستحضرات مدرة للبول لا يساعد على تخفيض الوزن، بل يفاقم المشكلات الصحية التي يعاني منها الشخص، وفق موقع “روسيا اليوم”.

التأثير بالسلب على وظائف الكلى

وأوضح أن هذه الطريقة تؤثر سلبًا على وظائف الكلى ما يسبب ضررًا كبيرًا للصحة، وقد يؤدي إلى وفاة الإنسان.

وأضاف أن الكثيرين من الراغبين في التخلص من الوزن الزائد يعانون من مشكلات في الكلى، ولكنهم لا يعرفون ذلك.

وتابع أن “هذا مجرد غباء منتشر، لأنه حتى الإنسان الذي حصل على أدنى مستوى من التعليم ودرس على الأقل علم التشريح في المدرسة، يعلم بأنه لا توجد أي علاقة تواصل بين خلايا الشحم الذي تحت الجلد والمثانة”.

ومؤخرًا، كشفت دراسة حديثة، أن جراحات إنقاص الوزن قد تسبب الإصابة بالصرع ما يؤدي إلى الوفاة.

والدراسة نشرت نتائجها في مجلة “علم الأعصاب” وأجراها باحثون من جامعة “ويسترن” الكندية، بحسب صحيفة “الديلي ميل”.

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