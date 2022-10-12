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تستمر لساعات.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على ثلاث مناطق

تستمر لساعات.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على ثلاث مناطق

تستمر لساعات.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على ثلاث مناطق
٠٣:٠٥:٠٩ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على كل من منطقة مكة المكرمة والباحة وعسير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على كل من عسير والباحة ومكة المكرمة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بمشيئة الله تعالى.

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أمطار رعدية الأرصاد الباحة الطقس رياح نشطة عسير مكة المكرمة

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