الأولى من نوعها في العالم.. إسبانيا تعلن نجاح عملية زراعة أمعاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى لاباث في العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الثلاثاء نجاح أول عملية زراعة أمعاء في العالم، أجريت لطفلة تبلغ من العمر 17 شهرا.

تشخيص مبكر للطفلة

وجرى تشخيص إصابة الرضيعة الإسبانية، إيما، بفشل معوي حين كان عمرها شهرا واحدا فحسب، لأن أمعاءها كانت قصيرة جدا، وتدهورت صحتها بسرعة حتى خضعت لعملية زرع أمعاء متعددة، حسب “الراي”.

وتمكنت إيما من الحصول على كبد، ومعدة، وطحال، وبنكرياس، في حين أخذت الأمعاء من متبرع توفي بسبب قصور في القلب.

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زراعة الأعضاء في إسبانيا

وتعد إسبانيا واحدة من الدول البارزة على مستوى العالم في عمليات زراعة الأعضاء، حيث أجريت أكثر من 102 عملية لكل مليون نسمة في عام 2021، وهو معدل لم تتجاوزه إلا الولايات المتحدة، وفق بيانات وزارة الصحة الإسبانية.

فيما تراجع عدد عمليات زرع الأعضاء في إسبانيا، عام 2020، بنسبة 20 % تقريبا، بسبب أزمة كورونا.

وفي الوقت نفسه، سجلت إسبانيا معدلات أعلى في إجراء العمليات،وبلغ عدد المتبرعين 37.4 متبرعا لكلّ مليون نسمة سنة 2020.