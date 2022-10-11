بعضها عن بُعد.. جامعة الملك سعود تعلن فتح القبول لبرامج الدبلوم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود، عبر موقع تويتر، عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم، بمقابل مالي، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 1444هـ، لحملة الثانوية العامة أو الشهادة البكالوريوس.
البرامج:
برامج الدبلوم لحملة (الثانوية العامة وما يعادلها):
- البرمجة وقواعد البيانات.
- الوسائط المتعددة التفاعلية.
- الأمن السيبراني.
- علم البيانات.
- الحوسبة السحابية
- السكرتارية الطبية.
- فني تقنية النظارات.
- المحاسبة.
- الترجمة بلغة الإشارة.
- الأنظمة.
- إدارة الموارد البشرية.
- المحاسبة الضريبية.
- الأعمال المصرفية.
- التسويق.
- إدارة أعمال.
- التأمين الإدارة المالية والمصرفية.
اقرأ أيضا:
برامج تدريبية في “نجران” ومعهد الإدارة.. وتعزيز البحث العلمي بين “الطائف” و”كاوست”
الدبلوم لحملة (الشهادة الجامعية):
- المراجعة الداخلية
- أخصائي حوكمة ومراجعة داخلية مساعد
- إدارة الموارد البشرية
دبلوم متوسط بعد الثانوية:
- دبلوم الموارد البشرية.
موعد التقديم:
- برامج الدبلوم لحملة (الثانوية العامة وما يعادلها):
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م.
- الدبلوم لحملة (الشهادة الجامعية) + دبلوم متوسط بعد الثانوية:
يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/03/21هـ الموافق 2022/10/17م.
طريقة التقديم :
أوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 11 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: ( هنا ).