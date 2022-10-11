بعضها عن بُعد.. جامعة الملك سعود تعلن فتح القبول لبرامج الدبلوم

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أعلنت جامعة الملك سعود، عبر موقع تويتر، عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم، بمقابل مالي، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 1444هـ، لحملة الثانوية العامة أو الشهادة البكالوريوس.

البرامج:

برامج الدبلوم لحملة (الثانوية العامة وما يعادلها):

البرمجة وقواعد البيانات.

الوسائط المتعددة التفاعلية.

الأمن السيبراني.

علم البيانات.

الحوسبة السحابية

السكرتارية الطبية.

فني تقنية النظارات.

المحاسبة.

الترجمة بلغة الإشارة.

الأنظمة.

إدارة الموارد البشرية.

المحاسبة الضريبية.

الأعمال المصرفية.

التسويق.

إدارة أعمال.

التأمين الإدارة المالية والمصرفية.

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الدبلوم لحملة (الشهادة الجامعية):

المراجعة الداخلية

أخصائي حوكمة ومراجعة داخلية مساعد

إدارة الموارد البشرية

دبلوم متوسط بعد الثانوية:

دبلوم الموارد البشرية.

موعد التقديم:

برامج الدبلوم لحملة (الثانوية العامة وما يعادلها):

التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م.

الدبلوم لحملة (الشهادة الجامعية) + دبلوم متوسط بعد الثانوية:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/03/21هـ الموافق 2022/10/17م.

طريقة التقديم :

أوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 11 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: ( هنا ).