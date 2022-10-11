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6 أغذية مضادة للاكتئاب وتُشعرك بالسعادة
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6 أغذية مضادة للاكتئاب وتُشعرك بالسعادة

6 أغذية مضادة للاكتئاب وتُشعرك بالسعادة

6 أغذية مضادة للاكتئاب وتُشعرك بالسعادة
٠٢:٣٩:٥٨ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول بعض الأغذية وإدراجها في النظام الغذائي الصحي للحماية من الاكتئاب أو تخفيف أعراضه.

وأوضحت دراسة أسترالية حديثة، أجرتها جامعة “ديكن” في ملبورن، أن تغيير النظام الغذائي والانتقال من الوجبات السريعة إلى الأطعمة الصحية له تأثير إيجابي على المرضى والتخفيف من أعراض الاكتئاب وتعزيز الصحة النفسية.

وتشمل هذه الأطعمة:

1- سمك السلمون: يصف خبراء التغذية سمك السلمون  بـ “المضاد” الطبيعي للاكتئاب. هذا النوع من السمك غني بأوميغا 3 وفيتامين بـ 6 و بـ 12 ، وهذا النوع من السمك يجعل المرء في حالة مزاجية أفضل بشكل طبيعي.

2- الموز: “البوتاسيوم” و”التريبتوفان”، عنصران مغذيان يوجدان بكثرة في فاكهة الموز، ويعتبران من العوامل المحسّنة للمزاج والمساعدة على إفراز هرمونات السعادة.

3- الزبادي: الأغذية التي تحتوي على “البروبيوتيك” مثل الزبادي تحفز الجراثيم المعوية، حيث وجد الباحثون أن بكتيريا الأمعاء هي المسؤولة عن مزاجنا. فكلما كانت الفلورا المعوية أفضل، كنا أكثر سعادة.

4- البيض: فيتامين د. الموجود في البيض له تأثير إيجابي على مرض الاكتئاب، ويحتوي الفطر والجبن الصلب والأسماك الدهنية أيضًا على الكثير من الفيتامينات.

5- الفلفل الحار: تطلق التوابل الحارة هرمون “الإندورفين”، وهو من هرمونات السعادة. تعمل هرمونات السعادة هذه على الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية على المدى الطويل.

6- جذور الشمندر: تحتوي جذور الشمندر على حمض “الفوليك”، الذي يعمل على تعزيز إنتاج هرمونات الشعور بالسعادة أيضا.

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أطعمة تقي من الاكتئاب أغذية الأطعمة الاكتئاب السعادة

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