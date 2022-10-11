ماذا تعرف عن «الحقيبة السوداء» التي تلازم الرئيس الأمريكي؟

تواصل – فريق التحرير:

يتساءل البعض عن الحقيبة السوداء التي تلازم الرئيس الأمريكي ولا تفارقه أبدا، وماذا يتواجد فيها وما هي مسؤوليات الرئيس الأمريكي للتعامل معها؟

ومع تصاعد الحديث عن التهديدات النووية التي ترافق الأزمة والحرب في أوكرانيا، كشف تقرير لـ”فرانس برس” مزيدا من المعلومات حول الحقيبة النووية الأمريكية، التي يطلق عليها “كرة القدم النووية”.

محتويات الحقيبة

وتحتوي الحقيبة السوداء اللون التي ترافق الرئيس الأمريكي أينما ذهب على رموز وخطط تمكن الرئيس من الإيذان بشن ضربات نووية.

أيضا ووفقا للمراقبين فهذه الحقيبة تسمح للرئيس أن يختار من قائمة من الأهداف، في أي مكان في العالم.

التهديد بحرب نووية

وفي البيت الأبيض توجد غرفة العمليات “سيتيويشن روم” التي يستطيع فيها الرئيس إصدار أمر شن حرب والتواصل مع قادة عسكريين.

ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد بـ”معركة نهاية العالم” عندما يلمح إلى استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا.

وبحسب المراقبين، فإن الرد الأمريكي، إن حدث، يمكن أن يصدر من داخل سيارة الليموزين المعروفة باسم “ذا بيست” (الوحش)، أو من الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”، أو من موقع محصن سري، أو في الواقع، من أي مكان يتواجد فيه الرئيس والحقيبة السوداء أو ما يعرف بـ”كرة القدم النووية” سويا.