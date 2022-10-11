تباين أداء سوق الأسهم الأمريكية.. ومؤشر لندن يغلق على انخفاض

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تباين أداء مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، الليلة، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك، في ظل ترقب ما تحدثه بيانات التضخم الأمريكية المنتظر إعلانها غدا الخميس.

مؤشر وول ستريت

وأغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 23.55 نقطة، 0.65%، إلى 3588.84 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 115.91 نقطة، 1.10%، ليغلق عند 10426.19 نقطة، فيما سجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بواقع 36.31 نقطة، 0.12% إلى 29239.19 نقطة.

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الأسهم الأمريكية الصاعدة

برز سهم شركة أمجين، من بين الأسهم القيادية، في الذي ارتفعت قيمته 5.72% أو 13.29 نقطة وبلغ سعره 245.44 عند الإغلاق.

في المقابل، واصل سهم وول مارت ستورز ارتفاعه عند 2.59% أو 3.35 نقطة، وأغلق عند سعر 132.67.

بينما كان الأداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 قد سجله سهم “Viatris Inc”، الذي ارتفع بمقدار 7.31% عند سعر 9.39، وواصل سهم شركة أمجين هو الآخر ارتفاعه عند 5.72% وأغلق عند مستويات 245.44.

الأسهم البريطانية تنخفض

وعلى صعيد آخر، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته لجلسات أمس الثلاثاء، على انخفاض، وسجل المؤشر فوتسي 100 تراجعاً بنسبة 0.45 %، ما يعادل 31.78 نقطة، ليصل عند مستوى 6959.31 نقطة.