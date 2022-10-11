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«قم».. مدينة الملالي تنقلب على خامنئي

«قم».. مدينة الملالي تنقلب على خامنئي

«قم».. مدينة الملالي تنقلب على خامنئي
٠٢:٢٢:٠١ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت مدن ومحافظات إيران، مظاهرات ليلية حاشدة، وإضرابات واعتصامات متواصلة نهارا، تدخل يومها الخامس والعشرين، احتجاجا على القمع وتقييد الحرية للشعب الإيراني.

مظاهرات مدينة الملالي 

واجتاحت المظاهرات مدينة قم، على بعد 157 كم جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وخرج المتظاهرون يهتفون بسقوط نظام الملالي، في مدينة تعد الأهم لتصدير الفكر الشيعي.

ووثق مقطع فيديو، تجمعات ليلية للمتظاهرين في قم، بدأت منذ قرابة شهر، بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الحرس الثوري بأحد مراكزها.

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أعداد الضحايا تتزايد

ومنذ ساعات، أعلن ناشط إيراني، عبر حسابه على “تويتر” مقتل فتاة كردية إيرانية أخرى، برصاص قوات خامنئي، بمدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني.

واندلعت المظاهرات في عموم مدن ومحافظات إيران، عقب مقتل أميني، الذي تلاه مقتل شابة أخرى تدعى نيكا شاكرمي، وهي مراهقة لم تكمل عامها السابع عشر، كانت مشاركة في المظاهرات.

كانت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الإيرانية من المواطنين المدنيين إلى  185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلاً قتلوا خلال تلك الاحتجاجات.

وأشارت المنظمة إلى أن أكبر عدد من عمليات القتل وقع في محافظة سيستان وبلوخستان، حيث سقط نصف عدد الضحايا المسجل.

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران طهران مدينة قم مظاهرات إيران مهسا أميني نيكا شاكرمي

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