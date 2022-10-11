بزيادة 10 مليارات ريال.. توقعات بنمو قطاع البتروكيماويات بنسبة 7%

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توقعت شركات الأبحاث أن يحقق قطاع البتروكيماويات، نموا بنسبة 7%، وبأرباح تقدر بما يزيد عن 10مليارات و469 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالرغم من العوامل الإيجابية أو السلبية.

4 شركات تحقق نتائج إيجابية

وانخفضت توقعات بيوت الخبرة، بنحو 30% مقارنة بالربع السابق من العام الجاري، وجاءت التوقعات سلبية لشركات قطاع البتروكيماويات، مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.

فيما جاءت التوقعات إيجابية لـ4 شركات بارتفاع عن الربع المماثل من العام الماضي، أولها “بترورابغ” بـ382% و”سابك للمغذيات” بـ 89%، حسب تقرير بثته قناة “الإخبارية”.

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تحديات قطاع البتروكيماويات

يواجه قطاع البتروكيماويات حول العام تحديات صعبة، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع أسعار اللقيم، وتكلفة الشحن للمنتجات، مما يؤثر على الطلب بشكل كبير.

بينما على الجانب الآخر، يرتبط قطاع البتروكيماويات، ارتباطا وثيقا، بقطاع النفط، مما يعني أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى نشاط البتروكيماويات، ولا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.