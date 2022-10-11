البيت الأبيض يكشف طريقة إعمار أوكرانيا وعلاقتها بالأصول الروسية

تواصل – فريق التحرير:

كشف البيت الأبيض عن الطريقة التي سيتم من خلالها إعادة إعمار أوكرانيا، مشيرا إلى إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة الإعمار ما دمرته الحرب.

وتفصيلا، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي: “نرحب باستعداد الرئيس زيلينسكي للسلام العادل الذي سيشمل مراعاة ميثاق الأمم المتحدة، وحماية وحدة أراضيها وسيادتها، وضمان قدرة أوكرانيا على حماية نفسها في المستقبل، وإعادة إعمار أوكرانيا”.

وأضافت المسؤولة الأمريكية “ندرس، بما في ذلك دراسة الإمكانية لاستخدام الأصول الروسية لذلك، ومحاسبة الروس على الجرائم المرتكبة أثناء الحرب”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية إلى كييف سيجعل النزاع أطول وأكثر ألما بالنسبة لأوكرانيا، لكنه لن يغير أهداف روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، أمس الثلاثاء: “علمنا عن مثل هذه النوايا من البيانات الرسمية حول أنظمة الدفاع الجوي. أكرر مرة أخرى: سيجعل ذلك النزاع أطول وأكثر ألما للجانب الأوكراني، لكنه لن يغير أهدافنا والنتيجة النهائية”.

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