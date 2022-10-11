لعدة تخصصات.. مدينة الملك فهد الطبية تعلن توفر وظائف شاغرة

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف صحية شاغرة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

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