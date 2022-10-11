لعدة تخصصات.. مدينة الملك فهد الطبية تعلن توفر وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف صحية شاغرة، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
المسميات الوظيفية:
تقني تشخيص كهربائي ثاني:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل العلمي : درجة البكالوريوس.
- التخصص : أشعة.
- خبرة : لا تقل عن سنتين في الملاحة العصبية.
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اختصاصي إداري أول (مسؤول):
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات إدارة أعمال أو إدارة عامة أو ما يعادلها.
- خبرة في مجال: خدمات البيئة، عقود التشغيل، الخدمات المساندة، إدارة المواصلات، إدارة الأسطول.
- خبرة 4 سنوات مع الماجستير و 8 سنوات مع البكالوريوس.
طريقة التقديم :
أوضحت المدينة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 11 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: ( هنا ).