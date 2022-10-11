الرئاسة الفلسطينية: الأوضاع على وشك الانفجار

تواصل- واس:

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من أن استمرار ممارسات المحتل الصهيوني الغاشم التصعيدية بحق المقدسات الفلسطينية سيؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.

ودان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة استمرار اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال, داعياً المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى إلى مواصلة الرباط فيه لمواجهة أي اعتداء من قبل المستوطنين أو شرطة الاحتلال.

من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم اقتحم صباح اليوم بأعداد كبيرة المسجد الأقصى ، وأخرج بالقوة عدداً من المعتكفين في المصلى.

وأفادت الوكالة أنه عقب اقتحام جيش الاحتلال، توالت اقتحامات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية، أدوا في باحات المسجد طقوساً تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية.

فيما فرضت شرطة الاحتلال تشديدات على مداخل البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، ونصبت الحواجز العسكرية، ورفعت حالة التأهب في المدينة المقدسة ومحيط الأقصى.