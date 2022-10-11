كاميرا جوال تلتقط مشهدا رائعا من داخل الحرم المكي

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رصد مقطع فيديو، جرى تصويره بكاميرا هاتف جوال، مشهدا مهيبا، من صلاة العشاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أمس الثلاثاء.

تنظيم الحشود

ووقف المصلون في خشوع، خلف الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، أحد أئمة الحرم المكي، وسط تنظيم بديع للمصلين من زوار البيت الحرام والوفود وضيوف الرحمن المعتمرين.

فيما تعمل الجهات المختصة، وعلى رأسها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج والعمرة، والداخلية وغيرها، على تنظيم وإدارة الحشود من المتوافدين إلى زيارة بيت الله الحرام، على مدار العام.

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تيسير أداء العمرة

كان وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن مساء الإثنين ، إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين القادمين من مصر.

جاء ذلك بتوجيه كريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم