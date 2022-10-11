أحدث منتجات الـ«ميتافيرس».. نظارة الواقع الافتراضي «كويست برو»

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “ميتا بلاتفورمز” الأمريكية، عن نظارة الواقع الافتراضي والمختلط “كويست برو”، التي تعد تطورا مهما في مساعي الشركة العملاقة لاقتحام سوق أجهزة الواقع الممتد الذي يشمل الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

ومنذ بداية العام الجاري، تحدث الرئيس التنفيذي لـ”ميتا”، مارك زوكربيرج، مروجا للواقع الافتراضي الذي أطلق عليه اسم عالم الـ”ميتافيرس”.

اقرأ أيضا:

«رئيس آبل» يكشف سبب عدم انضمام شركته إلى «ميتافيرس»

مواصفات نظارة كويست برو

جهزت “كويست برو” بكاميرات موجهة للخارج تنقل بثا مباشرا ثلاثي الأبعاد للبيئة المادية المحيطة بمن يستخدمها، مما يتيح خلق واقع مختلط بين العالمين الافتراضي والواقعي.

ويتيح للمستخدم مثلا القدرة على تعليق لوحة افتراضية على جدار في العالم الحقيقي أو جعل كرة افتراضية ترتد من طاولة حقيقية.

كما أن النظارة الجديدة للواقع الافتراضي كويست برو أخف وزنا وأقل نحافة من سابقاتها، مع عدسات رقيقة وبطارية تم تغيير موقعها إلى الجزء الخلفي من النظارة، مما يؤدي إلى توزيع وزنها بشكل متساو مع تقليل الحجم الكلي.

وأضافت ميتا مستشعرات لكويست برو يمكنها محاكاة حركات العين وتعبيرات الوجه للمستخدمين، مما يعطي الإحساس بأن الصور الرمزية “الأفاتار” تقوم بالتواصل البصري مثل البشر.

سعر نظارة الواقع الافتراضي

و في 25 أكتوبر الجاري سيتم طرح النظارة الجديدة، التي جرى الكشف عنها في مؤتمر (ميتا كونكت) السنوي، في الأسواق ، بسعر 1500 دولار، وستتيح للمستخدمين التفاعل مع بيئات افتراضية على خلفية العالم الواقعي المحيط بهم.