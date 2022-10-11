الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أحدث منتجات الـ«ميتافيرس».. نظارة الواقع الافتراضي «كويست برو»
نِعم الأسرة والتربية.. طفل يراجع حفظ آيات من القرآن الكريم لشقيقته(فيديو)
هام لكل موظف.. 4 مدد يتم استبعادها من التقاعد
«إيجار»: توثيق أكثر من 4.5 ملايين عقد في الشبكة و4 ملايين صفقة
أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظاً وحافظة لكتاب الله
شاهد.. السماء تمطر حبات برد بحجم الحجارة على إندونيسيا

الرئيسية

 /

تقنية

 /

أحدث منتجات الـ«ميتافيرس».. نظارة الواقع الافتراضي «كويست برو»

أحدث منتجات الـ«ميتافيرس».. نظارة الواقع الافتراضي «كويست برو»

أحدث منتجات الـ«ميتافيرس».. نظارة الواقع الافتراضي «كويست برو»
١٢:٤٧:١٤ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “ميتا بلاتفورمز” الأمريكية، عن نظارة الواقع الافتراضي والمختلط “كويست برو”، التي تعد تطورا مهما في مساعي الشركة العملاقة لاقتحام سوق أجهزة الواقع الممتد الذي يشمل الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

ومنذ بداية العام الجاري، تحدث الرئيس التنفيذي لـ”ميتا”، مارك زوكربيرج، مروجا للواقع الافتراضي الذي أطلق عليه اسم عالم الـ”ميتافيرس”.

اقرأ أيضا:

«رئيس آبل» يكشف سبب عدم انضمام شركته إلى «ميتافيرس»

مواصفات نظارة كويست برو

جهزت “كويست برو” بكاميرات موجهة للخارج تنقل بثا مباشرا ثلاثي الأبعاد للبيئة المادية المحيطة بمن يستخدمها، مما يتيح خلق واقع مختلط بين العالمين الافتراضي والواقعي.

ويتيح للمستخدم مثلا القدرة على تعليق لوحة افتراضية على جدار في العالم الحقيقي أو جعل كرة افتراضية ترتد من طاولة حقيقية.

كما أن النظارة الجديدة للواقع الافتراضي  كويست برو أخف وزنا وأقل نحافة من سابقاتها، مع عدسات رقيقة وبطارية تم تغيير موقعها إلى الجزء الخلفي من النظارة، مما يؤدي إلى توزيع وزنها بشكل متساو مع تقليل الحجم الكلي.

وأضافت ميتا مستشعرات لكويست برو يمكنها محاكاة حركات العين وتعبيرات الوجه للمستخدمين، مما يعطي الإحساس بأن الصور الرمزية “الأفاتار” تقوم بالتواصل البصري مثل البشر.

سعر نظارة الواقع الافتراضي

و في 25 أكتوبر الجاري سيتم طرح النظارة الجديدة، التي جرى الكشف عنها في مؤتمر (ميتا كونكت) السنوي، في الأسواق ، بسعر 1500 دولار، وستتيح للمستخدمين التفاعل مع بيئات افتراضية على خلفية العالم الواقعي المحيط بهم.

الكلمات الدلالية:
شركة ميتا عالم ميتافيرس مارك زوكربيرج نظارة الواقع الافتراضي

مواد ذات صلة

المزيد
تعرّف على درجات الأمان والحماية في تطبيقات المحادثة الفورية

تعرّف على درجات الأمان والحماية في تطبيقات المحادثة الفورية

٠٨:٤٦ م، الخميس، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٤
بالخطوات.. طريقة تفعيل ميزة إخفاء الصور ومقاطع الفيديو بتحديث iOS16 (فيديو)

بالخطوات.. طريقة تفعيل ميزة إخفاء الصور ومقاطع الفيديو بتحديث iOS16 (فيديو)

٠٢:٢٨ ص، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠٢٢
الحمادي: مزايا جديدة في النظام الجديد للآيفون iOS 16.. تعرف عليها (فيديو)

الحمادي: مزايا جديدة في النظام الجديد للآيفون iOS 16.. تعرف عليها (فيديو)

٠٥:٥٣ م، الخميس، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
تطبيق مجاني يساعدك في تنظيم وقت طفلك على الإنترنت

تطبيق مجاني يساعدك في تنظيم وقت طفلك على الإنترنت

١٠:٤٣ م، الأثنين، ٠٦ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *