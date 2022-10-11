هام لكل موظف.. 4 مدد يتم استبعادها من التقاعد

تواصل- فريق التحرير:

كشف المستشار القانوني “عبدالله هبيلي” عن المُدد التي يتم استبعادها من التقاعد، مشيرًا إلى أن هناك مدد يتم استبعادها من الخدمة ويجب على الموظف أن يكون على علم بها، خاصة إذا كان على مقربة من التقاعد.

وأوضح المستشار القانوني في فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هذه المدد وهي أربعة، كالتالي:

1- مدة الغياب بدون إجازة.

2- الإجازات بدون راتب.

ما عدا الإجازة المرضية تكون محسوبة في الخدمة وكذلك الإجازة الدراسية محسوبة في الخدمة، لكن بشرط إن يؤدي الموظف الحسميات التقاعدية، “يعني أخذ إجازة دراسية لمدة معينة حينما يعود إلى عمله بعد الإجازة عليه أن يؤدي الحسميات التقاعدية وهي الـ 9% عن فترة الإجازة الدراسية”.

3- مدة كف اليد.

أي إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها.

5- مدة كسور الشهر في مدة الخدمة.

يعني إذا خرج الموظف وحساب خدمته بها سنوات وشهور وأيام، فيتم استبعاد الأيام التي لم تكمل شهرًا من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد.

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