أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظاً وحافظة لكتاب الله

تواصل- فريق التحرير:

ً أَكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أنَّ المملكة قامت على القرآن الكريم وعلى التوحيد والعقيدة السليمة، الحصن الحصين للعز والتمكين في بلادنا، التي هي مهبط الوحي ومبعث الرسالة.

وأشار سموه إلى أن الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم تحظى بعناية واهتمام من القيادة الرشيدة – أعزها الله – .

جاء ذلك بعد أن رعى سموه اليوم حفل تخريج 167 حافظاً وحافظةً و 29 مجازا ومجازةً من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وذلك في قاعة برستيج للاحتفالات بالمحافظة .

وهنأ سمو أمير القصيم الخريجين والخريجات من حفظة القرآن الكريم، مباركاً لأسرهم ومشيدا بجهود القائمين على الجمعية الذين بذلوا جهوداً لدعم حفظة كتابه الكريم .

وكان الحفل الخطابي قد تخلله كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالعزيز المرزوقي ، قدم فيها شكره وتقديره لأمير القصيم على دعمه المستمر وعنايته بالجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

كما استمع أمير القصيم الى عدد من القراءات من خريجي الجمعية، وشاهد عرضا مرئيا لهوية الجمعية الجديدة، كما تسلّم إهداء بهذه المناسبة.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير القصيم الداعمين لبرامج ومناشط الجمعية.