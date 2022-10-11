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شاهد.. السماء تمطر حبات برد بحجم الحجارة على إندونيسيا
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شاهد.. السماء تمطر حبات برد بحجم الحجارة على إندونيسيا

شاهد.. السماء تمطر حبات برد بحجم الحجارة على إندونيسيا

شاهد.. السماء تمطر حبات برد بحجم الحجارة على إندونيسيا
١١:٤٦:٥٩ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة هطول حبات البرد على أجزاء من إندونيسيا بحجم الحجارة.

وأظهر الفيديو تساقط البرد في منطقة بها تجمع مائي كما سمع أصوات تساقط قطع البرد على الصفيح.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إندونيسيا، في حدوث فيضانات وصلت إلى مناطق واسعة في لوكسكون وهي مدينة في إقليم أتشيه.

كما أدت إلى غرق العشرات من المباني، وأجبرت آلاف الأشخاص على النزوح واللجوء إلى أماكن آمنة.

فيما هاجر السكان كذلك منازلهم بسبب الفيضانات في موندوليكو في جاوة الوسطى، حيث أصبحوا مهاجرين بسبب المناخ مثل الكثيرين.

وأدت غزارة الأمطار الأسبوع الماضي إلى انهيار سدود عدة في مدينة لوكسكون.

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