لماذا يستهدف سرطان الثدي هؤلاء النساء أكثر من غيرهن؟

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على الرغم من تراجع نسب الإصابة والوفيات بسرطان الثدي بين النساء، بسبب الاكتشاف المبكر للمرض والعلاج الصحيح إلا أن إحصائية كشفت أمرًا غريبًا عن نوع من النساء أكثر عرضة للإصابة والوفاة به.

وفي أحدث إصدار من إحصائيات سرطان الثدي الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسرطان 2022، المنشورة في دورية CA: A Cancer Journal for Clinians، أشارت إلى أن معدلات وفيات سرطان الثدي انخفضت بنسبة 43٪ من عام 1989 إلى عام 2020.

وأضافت الدراسة: لكن النساء ذات البشرة السمراء أكثر عرضة بنسبة 40٪ للوفاة من المرض على الرغم من انخفاض معدل الإصابة به.

السرطان الأكثر شيوعًا

سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطانات التي يتم تشخيصها بين النساء بعد سرطان الجلد، وهو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بالسرطان بين النساء بشكل عام، بعد سرطان الرئة، ولكنه السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان بين النساء السود وذوات الأصول الأسبانية.

وارتفع معدل الإصابة بسرطان الثدي ببطء منذ عام 2004 بنسبة 0.5٪ سنويًا مدفوعًا بتشخيص مستقبلات الهرمونات.

انخفاض الإصابات والوفيات

وانخفض معدل الوفيات بنسبة 43٪ خلال الفترة 1989-2020، ما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات بسرطان الثدي بأكثر من 460.000 خلال تلك الفترة، ويرجع هذا التقدم إلى الاكتشاف المبكر من خلال الفحص وزيادة الوعي ، فضلاً عن التقدم في العلاج.

وتباطأت وتيرة الانخفاض في معدلات وفيات سرطان الثدي من 1.9٪ سنويًا من عام 2002 إلى عام 2011 إلى 1.3٪ سنويًا من عام 2011 إلى عام 2020 ، مما يعكس جزئيًا زيادة الإصابة.