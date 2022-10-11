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وزير الخارجية: قرار «أوبك+» اقتصادي بحت.. وليس له جوانب سياسية
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وزير الخارجية: قرار «أوبك+» اقتصادي بحت.. وليس له جوانب سياسية

وزير الخارجية: قرار «أوبك+» اقتصادي بحت.. وليس له جوانب سياسية

وزير الخارجية: قرار «أوبك+» اقتصادي بحت.. وليس له جوانب سياسية
١١:١٠:١٧ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود أن قرار مجموعة أوبك+ اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء.

وأضاف أن دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، مضيفا أن دول أوبك+ تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.

وأكد وزير الخارجية، أن العلاقة مع واشنطن إستراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة، والتعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين.

ولفت إلى أن التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن ساهم في استقرار المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد جوانب سياسية لقرار أوبك+، مضيفا أن دول أوبك+ تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.

وتابع وزير الخارجية أن العلاقة مع أمريكا قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة، ولا ننظر لأي تفسيرات سياسية تتعلق بقرار أوبك +.

الكلمات الدلالية:
أوبك الأمير فيصل بن فرحان الولايات المتحدة مجموعة أوبك+ وزير الخارجية

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