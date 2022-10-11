الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بيان رسمي يعلق على انقلاب «يخت» صدام حسين (صور)
بادرة إنسانية.. مواطن يتكفل بزواج مكفوله في سكاكا (فيديو)
وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم
تقرير سري للطاقة الذرية يكشف مفاجأة.. ماذا يحدث في منشأة «نطنز» الإيرانية؟
«أرامكو» تدشن مشروعا لتوطين صناعة أجهزة الحفر
قريبًا.. انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس 20%.. تعرف على السبب

الرئيسية

 /

دولي

 /

بيان رسمي يعلق على انقلاب «يخت» صدام حسين (صور)

بيان رسمي يعلق على انقلاب «يخت» صدام حسين (صور)

بيان رسمي يعلق على انقلاب «يخت» صدام حسين (صور)
١١:٠٣:٣٥ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أظهرت مجموعة من الصور الجوية انقلاب هيكل يخت (المنصور) الخاص بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، على ضفاف شط العرب، عند نقطة التقاء نهري دجلة والفرات في مدينة البصرة.

وبعد حالة الجدل أصدر مدير مركز علوم البحار بجامعة البصرة، عبد الزهرة الحلو، الثلاثاء، توضيحا بشأن الأمر.

وقال الحلو- حسب وسائل إعلام محلية- : “نود أن نبين أنه يوجد في البصرة يختين رئاسيين أحداهما المنصور واليخت الآخر هو نسيم البصرة”.

وأضاف أن :”يخت المنصور قد ضرب من قبل طائرات الأمريكية وانقلب خلال العام 2004، أما اليخت الثاني فهو نسيم البصرة، هذا اليخت موجود في مركز علوم البحار جامعة البصرة وهو يخت عامل وشغال في جمع العينات المائية من شط العرب والمياه الإقليمية العراقية وهو يخت صالح للعمل ولم يحدث له أي شيء أو أي طارئ وهو موجود حاليا”.

وشدد: “لذا يجب التمييز بين اليختين اليخت القديم المنصور الذي ضرب في أثناء الهجوم الأمريكي وبين اليخت الرئاسي الذي جلب من خارج العراق من اليونان ودخل المياه الإقليمية العراقية تحت إشراف جامعة البصرة وملكا مسجلا باسم مركز علوم البحار”.

الكلمات الدلالية:
العراق انقلاب يخت جامعة البصرة يخت صدام حسين

مواد ذات صلة

المزيد
الخطوط الجوية الهندية تؤجل وتلغي مسارات إلى تل أبيب وطهران

الخطوط الجوية الهندية تؤجل وتلغي مسارات إلى تل أبيب وطهران

٠١:٥٩ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧
رئيس وزراء فلسطين يدعو العالم للاعتراف بدولته.. إنقاذًا لحل الدولتين

رئيس وزراء فلسطين يدعو العالم للاعتراف بدولته.. إنقاذًا لحل الدولتين

٠٧:٣٧ ص، الخميس، ١٨ أبريل ٢٠١٩
زلزال جديد بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

زلزال جديد بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

٠١:١٣ م، السبت، ١٣ أكتوبر ٢٠١٨
نظام الأسد يدخل نفق عقوبات العرب

نظام الأسد يدخل نفق عقوبات العرب

٠٩:٤٨ ص، السبت، ٢٦ نوفمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *