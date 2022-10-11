بيان رسمي يعلق على انقلاب «يخت» صدام حسين (صور)

تواصل- فريق التحرير:

أظهرت مجموعة من الصور الجوية انقلاب هيكل يخت (المنصور) الخاص بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، على ضفاف شط العرب، عند نقطة التقاء نهري دجلة والفرات في مدينة البصرة.

وبعد حالة الجدل أصدر مدير مركز علوم البحار بجامعة البصرة، عبد الزهرة الحلو، الثلاثاء، توضيحا بشأن الأمر.

وقال الحلو- حسب وسائل إعلام محلية- : “نود أن نبين أنه يوجد في البصرة يختين رئاسيين أحداهما المنصور واليخت الآخر هو نسيم البصرة”.

وأضاف أن :”يخت المنصور قد ضرب من قبل طائرات الأمريكية وانقلب خلال العام 2004، أما اليخت الثاني فهو نسيم البصرة، هذا اليخت موجود في مركز علوم البحار جامعة البصرة وهو يخت عامل وشغال في جمع العينات المائية من شط العرب والمياه الإقليمية العراقية وهو يخت صالح للعمل ولم يحدث له أي شيء أو أي طارئ وهو موجود حاليا”.

وشدد: “لذا يجب التمييز بين اليختين اليخت القديم المنصور الذي ضرب في أثناء الهجوم الأمريكي وبين اليخت الرئاسي الذي جلب من خارج العراق من اليونان ودخل المياه الإقليمية العراقية تحت إشراف جامعة البصرة وملكا مسجلا باسم مركز علوم البحار”.