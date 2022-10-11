وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد تنفيذي.

مدير الأعمال (البيئة)

قائد الأعمال – الخط.

أخصائي تسويق التجزئة (سعودي الجنسية).

مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة.

مدير تطوير أصول الفنون المسرحية.

قائد المشروع – توليد الطاقة الشمسية.

مدير مشتريات معدات الميناء.

مدير تخطيط الخدمات المساعدة.

مسؤول اتصال خارجي لخدمة العملاء – حلول العملاء.

أخصائي مجلس.

عالم أول – ماء.

مدير الاتصال الثقافي الإقليمي.

مدير الحضانة والبذور.

مدير خدمة العملاء – منصة العملاء.

متخصص في أمن الجمارك.

مدير التقارير – الخط.

مدير التقارير.

مدير عمليات مركز التحكم.

مدير أول للاستراتيجيات والبرامج الثقافية.

البنية التحتية ومهندس السحابة.

مشارك في المشاريع (مدير).

مدير أول التكنولوجيا والابتكار السكني – The LINE.

وظائف أخرى متعددة.

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).