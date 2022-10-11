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وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم

وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم

وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم
١٠:٤٩:٣٦ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مساعد تنفيذي.
  • مدير الأعمال (البيئة)
  • قائد الأعمال – الخط.
  • أخصائي تسويق التجزئة (سعودي الجنسية).
  • مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة.
  • مدير تطوير أصول الفنون المسرحية.
  • قائد المشروع – توليد الطاقة الشمسية.
  • مدير مشتريات معدات الميناء.
  • مدير تخطيط الخدمات المساعدة.
  • مسؤول اتصال خارجي لخدمة العملاء – حلول العملاء.
  • أخصائي مجلس.
  • عالم أول – ماء.
  • مدير الاتصال الثقافي الإقليمي.
  • مدير الحضانة والبذور.
  • مدير خدمة العملاء – منصة العملاء.
  • متخصص في أمن الجمارك.
  • مدير التقارير – الخط.
  • مدير التقارير.
  • مدير عمليات مركز التحكم.
  • مدير أول للاستراتيجيات والبرامج الثقافية.
  • البنية التحتية ومهندس السحابة.
  • مشارك في المشاريع (مدير).
  • مدير أول التكنولوجيا والابتكار السكني – The LINE.
  • وظائف أخرى متعددة.

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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