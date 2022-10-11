وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد تنفيذي.
- مدير الأعمال (البيئة)
- قائد الأعمال – الخط.
- أخصائي تسويق التجزئة (سعودي الجنسية).
- مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة.
- مدير تطوير أصول الفنون المسرحية.
- قائد المشروع – توليد الطاقة الشمسية.
- مدير مشتريات معدات الميناء.
- مدير تخطيط الخدمات المساعدة.
- مسؤول اتصال خارجي لخدمة العملاء – حلول العملاء.
- أخصائي مجلس.
- عالم أول – ماء.
- مدير الاتصال الثقافي الإقليمي.
- مدير الحضانة والبذور.
- مدير خدمة العملاء – منصة العملاء.
- متخصص في أمن الجمارك.
- مدير التقارير – الخط.
- مدير التقارير.
- مدير عمليات مركز التحكم.
- مدير أول للاستراتيجيات والبرامج الثقافية.
- البنية التحتية ومهندس السحابة.
- مشارك في المشاريع (مدير).
- مدير أول التكنولوجيا والابتكار السكني – The LINE.
- وظائف أخرى متعددة.
طريقة التقديم :
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).