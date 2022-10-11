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تقرير سري للطاقة الذرية يكشف مفاجأة.. ماذا يحدث في منشأة «نطنز» الإيرانية؟

تقرير سري للطاقة الذرية يكشف مفاجأة.. ماذا يحدث في منشأة «نطنز» الإيرانية؟

تقرير سري للطاقة الذرية يكشف مفاجأة.. ماذا يحدث في منشأة «نطنز» الإيرانية؟
١٠:٣٩:٢٨ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تسابق الزمن لتكثيف تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز.

وأفاد تقرير للوكالة بأن ثالث مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي.آر-6» التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب بدأت العمل.

ولفت إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها تخطط لإضافة 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي «آي.آر-2 إم» لتنضم إلى 12 جهازاً في المنشأة.

وأوضح تقرير الوكالة الدولية أن مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي «آي.آر-4» و6 مجموعات من أجهزة «آي.آر-2 إم» تم تركيبها بالكامل، ولكن لم يتم استخدامها بعد في التخصيب.

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الكلمات الدلالية:
إيران الطاقة الذرية النووي تخصيب اليورانيوم

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