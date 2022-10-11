بادرة إنسانية.. مواطن يتكفل بزواج مكفوله في سكاكا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في بادرة إنسانية، تكفُل مواطن من مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بإقامة حفل زفاف لمكفوله من الجنسية السودانية.

وأوضح المواطن، وفقا لتقرير مرئي بثته قناة “الإخبارية”: “إن مكفوله المقيم قرر إقامة حفل زفافه في المملكة وسط حضور المدعوين للحفل، مضيفا أن العلاقة بينهما عائلية أكثر منها علاقة عمل.

وأضاف المواطن السعودي أن المقيم السوداني يعمل لديه منذ 7 سنوات وأصبحت العلاقة بعيدة عن علاقة العمل الرسمية.

وختم المواطن السعودي بقوله “إن الكثير ممن يعرفهم بالمملكة حضروا حفل الزفاف المقيم السوداني في أجواء من الفرح والوئام والبهجة”.

وأبدى عدد من الحضور سعادتهم البالغة بهذا الحفل وبهذه العلاقة الإنسانية بين صاحب العمل ومكفوله، والتي تجاوزت علاقة العمل، لعلاقة أرحب من الصداقة والأخوة.