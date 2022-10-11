قريبًا.. انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس 20%.. تعرف على السبب

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زف نائب رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة د. إبراهيم العقيلي، بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس خلال الفترة القادمة.

وقال ” العقيلي” خلال حوار على قناة “الإخبارية”،: ستنخفض أسعار المواد الغذائية والملابس إلى 20% خلال الفترة القريبة القادمة بسبب انخفاض أسعار الشحن.

وأوضح أن هناك شحنات تم التعاقد عليها بأسعار شحن سابقة، مشيرًا إلى أن أكثر شئ يتأثر هي الأشياء الكبيرة داخل الحاوية، مؤكدًا أن ” كل ما يكون في الحاوية أشياء أقل تنخفض الأسعار”.

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