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قريبًا.. انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس 20%.. تعرف على السبب
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قريبًا.. انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس 20%.. تعرف على السبب

قريبًا.. انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس 20%.. تعرف على السبب

قريبًا.. انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس 20%.. تعرف على السبب
١٠:٠٥:٥٥ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

زف نائب رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة د. إبراهيم العقيلي، بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس خلال الفترة القادمة.

وقال ” العقيلي” خلال حوار على قناة “الإخبارية”،: ستنخفض أسعار المواد الغذائية والملابس إلى 20% خلال الفترة القريبة القادمة بسبب انخفاض أسعار الشحن.

وأوضح أن هناك شحنات تم التعاقد عليها بأسعار شحن سابقة، مشيرًا إلى أن أكثر شئ يتأثر هي الأشياء الكبيرة داخل الحاوية، مؤكدًا أن ” كل ما يكون في الحاوية أشياء أقل تنخفض الأسعار”.

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الكلمات الدلالية:
اسعار الملابس المواد الغذائية انخفاض الاسعار غرفة جدة

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