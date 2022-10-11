شؤون المصاحف بالمسجد الحرام.. عناية فائقة بكتاب الله تعالى (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كثفت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون المصاحف أعمالها الميدانية ‫من خلال العناية الفائقة بالمصاحف متابعةً وفرزاً وترتيباً داخل المسجد الحرام.

وتعمل إدارة شؤون المصاحف، على توفير المصاحف مترجمة المعاني التي يحتاج إليها قاصدوا المسجد الحرام الناطقين بغير اللغة العربية، بالإضافة إلى مصاحف (برايل) للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية‫.

العناية بكتاب الله تعالى

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف حمزة بن إبراهيم السالمي أن الإدارة تعمل على تنظيف الدواليب الخاصة بالمصاحف وتفقُد المصاحف وترتيبها، والحرص على إزالة جميع الملاحظات المتعلقة بها من سحب المصاحف من غير طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وسحب الأغراض والمنشورات التي يضعها الزوار في الدواليب.

التيسر على قاصدي المسجد الحرام

‫وأضاف سعادته أن المصاحف الموجودة بالمسجد الحرام والبالغ عددها (250,000) مصحف هي آخر إصدارات طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بالإضافة إلى (10,000) مصحف مترجم المعاني بـ (60) لغة مختلفة، إضافة إلى توفير أكثر من (200) مصحف بطريقة (برايل) للمكفوفين.

‫تأتي هذه الجهود حرصاً من وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ‫في تسهيل كافة الخدمات والاحتياجات لقاصدي المسجد الحرام والارتقاء بمنظومة الأعمال, بمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.