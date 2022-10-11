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ناسا: نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض
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ناسا: نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض

ناسا: نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض

ناسا: نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض
٠٩:٢٨:٤٧ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة ناسا، مساء اليوم، رسميا نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض

وفي سبتمبر  الماضي، أعلنت وكالة ناسا لعلوم الفضاء الأمريكية، نجاح اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره في اختبار غير مسبوق من قبل.

واصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمدًا بكويكب في محاولة لتحويل مساره، في اختبار غير مسبوق بهدف اختبار كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

ونقلت وكالة الفضاء الأمريكية وقائع هذا الاصطدام مباشرة على الهواء، ونشرت فيديو لعملية الاصطدام على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

وبحسب الفيديو؛ فالمركبة الفضائية التي يقلّ حجمها قليلاً عن حجم سيارة اصطدمت، كما كان متوقّعاً، في الساعة 23:14 ت غ بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كلم/ساعة في الساعة.

وما أن ارتطمت المركبة بالكويكب حتى انفجر – فرحًا – أفراد طاقم ناسا الذين تجمّعوا في مركز الإشراف على المهمّة في ماريلاند بالولايات المتحدة.

 

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الكلمات الدلالية:
الأرض كويكب ناسا وكالة ناسا

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