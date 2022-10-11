أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء ونتائج القبول النهائي لـ وظائف القوات الخاصة للأمن

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا :

إعلان نتائج القبول النهائي لـ وظائف القوات الخاصة للأمن.. رابط الاستعلام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة جندي رجال، وفقاً لطريقة الاستعلام الآتية:.. المزيد هنا :

تحذير مهم من التجارة بخصوص حيل «الفوركس» غير المرخص

أصدرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا بخصوص الحيل التي يقوم بها المختصون في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة… المزيد هنا :

تنبيه عاجل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن بيع أسطوانات الغاز

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديث لائحة اشتراطات محلات بيع أسطوانات الغاز بتاريخ 1442/5/15هـ.. المزيد هنا :

وزير التعليم يعزي والد طفل القطيف

هزت حادثة وفاة الطفل حسن هاشم الشعلة، أنحاء القطيف بأكملها، بعد أن توفي الطفل إثر تعرضه للاختناق، بعد نسيانه في حافلة مدرسية… المزيد هنا :

بعد «آيفون» و«جوجل».. تعرف على مواصفات «Huwawei Watch FIT2» الذكية

بعد أن أعلنت شركة “أبل” الأمريكية، مؤخرا، إطلاق أجهزة جديدة، شملت “أيفون 14” وساعة ذكية جديدة، ثم لحقت بها “جوجل” منذ أيام، معلنة عن ساعتها الذكية الأولى.. المزيد هنا :

هل يمكن تجديد الجواز لمواطن موقوفة خدماته وممنوع من السفر؟.. الجوازات تجيب

ردت إدارة الجوازات على سؤال أحد المواطنين عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”، والذي تساءل فيه: «أنا مواطن خدماتي موقوفة وممنوع من السفر هل بإمكاني تجديد الجواز؟».. المزيد هنا :

«تقويم التعليم» تعلن إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي في هذا الموعد

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الثلاثاء، إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي للرخص المهنية في نوفمبر المقبل.. المزيد هنا :

«إيجار» يحدد شروط تأجير وحدة سكنية من الباطن

أوضح الحساب الرسمي لـ “إيجار”، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، أنه يمكن للمستأجر تأجير الوحدة في حال تفعيل التأجير من الباطن عند إبرام العقد الأساسي.. المزيد هنا :

بعد إيداع دفعة أكتوبر .. “حساب المواطن” يرد على أبرز أسئلة المستفيدين

تفاعل حساب “خدمة المستفيدين” التابع لحساب المواطن مع تساؤلات عدد من المواطنين بشأن الدفعة الأخيرة والتي تم الإعلان عنها أمس.. المزيد هنا :