«التعاون الإسلامي» تدين حرق المستوطنين نسخا من المصحف الشريف

تواصل – فريق التحرير:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، قيام مستوطنين تابعين لدولة الاحتلال بتدنيس المصحف الشريف وحرق نسخ منه بمدينة الخليل الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت المنظمة هذه الجريمة تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين واعتداء على عقيدتهم في انتهاك لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

فيما أكدت “التعاون الإسلامي” على ضرورة تجريم ازدراء الأديان والمقدسات، ومحاربة مثل هذه الظواهر العنصرية.

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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس

جرائم الاحتلال تستمر

فيما تتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتواصل قواتها حصل مخيم جنين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تعدّد جرائم الاحتلال ومستوطنيه تفنّد مزاعمه بشأن أسباب التصعيد في الأوضاع، وتفضح زيف الحملات التضليلية والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تحاول تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أن ما يجري يعكس توزيعاً واضحاً للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية لفرض المزيد من عمليات الخنق والتنغيص على حياة الفلسطينيين.

تصعيد الاستيطان

وأوضحت أن التصعيد الحاصل بما يرافقه من تعميق وتوسيع للاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، ومحاولة حسم مستقبل القدس من جانب واحد وبالقوة، وتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، يقوّض أية فرصة لإحياء عملية السلام والمفاوضات وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأشارت إلى أن تأزم الأوضاع هو سياسة رسمية تهدف لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريع إسرائيل الاستعمارية التوسعية، وقضم المزيد من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وتابعت: ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم يومية تلخص توجه الحكومة الإسرائيلية لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، والتصعيد الراهن دليل قاطع على ما يقوم به جيش الاحتلال من انتهاكات.