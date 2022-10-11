الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أمطار غزيرة على أبو عريش في جازان
وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات بالرياض
ناسا: نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض
ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها ضد الشعب اليمني وتقصف مأرب
«البلدية والإسكان» تمهلُ محال الغاز 60 يومًا .. ما الأمر؟
«الوطني لتنمية القطاع غير الربحي» يطلق «برنامج كفاءة».. 6 أهداف رئيسية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. أمطار غزيرة على أبو عريش في جازان

بالفيديو.. أمطار غزيرة على أبو عريش في جازان

بالفيديو.. أمطار غزيرة على أبو عريش في جازان
٠٩:٣٥:٤٥ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

ووثق المقطع، أجواء محافظة أبو عريش مع هطول أمطار الخير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية كذلك على الجزء الأوسط والجنوبي من ساحل البحر الأحمر .

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-40 تصل على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .

الكلمات الدلالية:
أبو عريش أمطار أمطار جازان جازان طقس جازان

مواد ذات صلة

المزيد
6 إصابات في حادث تصادم على طريق الهجرة

6 إصابات في حادث تصادم على طريق الهجرة

٠١:٥١ ص، الجمعة، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٤
الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية

الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على المناطق الغربية والوسطى والشرقية

٠١:٢٧ م، الجمعة، ١٠ فبراير ٢٠١٧
«التجارة» تستدعي 785 سيارة «كاديلاك» و113 مركبة «شفروليه- افيو»

«التجارة» تستدعي 785 سيارة «كاديلاك» و113 مركبة «شفروليه- افيو»

٠٢:٤٨ م، الأحد، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٥
طلقة نارية مجهولة تُصِيب رأس طفلة سعودية في عُمان

طلقة نارية مجهولة تُصِيب رأس طفلة سعودية في عُمان

٠١:٢٤ م، الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *