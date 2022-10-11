الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
رغم تشديد الرقابة.. استمرار ارتفاع أسعار البيض وسلع غذائية
شؤون المصاحف بالمسجد الحرام.. عناية فائقة بكتاب الله تعالى (صور)
أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء ونتائج القبول النهائي لـ وظائف القوات الخاصة للأمن
جرائم الحوثي.. ارتفاع قتلى أطفال اليمن بسبب دواء منتهي الصلاحية إلى 18 ضحية
«التعاون الإسلامي» تدين حرق المستوطنين نسخا من المصحف الشريف
بالفيديو.. أمطار غزيرة على أبو عريش في جازان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رغم تشديد الرقابة.. استمرار ارتفاع أسعار البيض وسلع غذائية

رغم تشديد الرقابة.. استمرار ارتفاع أسعار البيض وسلع غذائية

رغم تشديد الرقابة.. استمرار ارتفاع أسعار البيض وسلع غذائية
١٠:٠٠:٤١ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

رغم استمرار الحملات الرقابية على أسواق المملكة، التي تنفذها الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التجارة، التي نفذت أكثر من 18 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار في جميع مناطق المملكة، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، رصد تقرير ارتفاع أسعار البيض وبعض السلع الغذائية المحلية.

 

أسعار بيض المائدة

رصد تقرير تليفزيوني، بثته قناة “الإخبارية” ارتفاع أسعار البيض في عدد من المتاجر، فضلا عن تفاوت سعر بيض المائدة من متجر لآخر.

وذكر التقرير أن سعر البيض بلغ 21.5 في أحد المتاجر، بينما بلغ في متجر آخر 27 ريالا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة قد يعد أمرا طبيعيا.

اقرأ أيضا:

التجارة: 29 ألف عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات خلال أسبوع

السلع الغذائية المحلية

وفي الوقت نفسه، تساءل التقرير عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية المحلية، في حين أرجع السبب إلى جشع المتاجر المؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض، واختلاف يصل إلى الضعف، على الرغم من كثافة جولات التجارة.

دور وزارة التجارة

من جانبها، رصدت وزارة التجارة مستويات الأسعار، وتابعت وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة ذات الجودة العالية، إضافة إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ودعت الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.

الكلمات الدلالية:
ارتفاع أسعار البيض البطاطس المستوردة توريد السلع الغذائية جولات رقابية سعر البيض وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
إغلاق منتجع وملاهي شهيرة بجدة بعد رصد قضايا أخلاقية

إغلاق منتجع وملاهي شهيرة بجدة بعد رصد قضايا أخلاقية

١١:١٨ م، الثلاثاء، ١٨ نوفمبر ٢٠١٤
تعرّف على مميزات وإمكانيات آيفون SE الجديد

تعرّف على مميزات وإمكانيات آيفون SE الجديد

١٢:٠٣ م، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠١٦
«لكزس» أكثر السيارات الفارهة مبيعاً في أمريكا الشهر الماضي

«لكزس» أكثر السيارات الفارهة مبيعاً في أمريكا الشهر الماضي

٠٧:٤١ م، الأربعاء، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٥
إصابة 37 شخصاً في انفجار بمدينة شيراز الإيرانية

إصابة 37 شخصاً في انفجار بمدينة شيراز الإيرانية

٠٣:٣٠ م، السبت، ٠٣ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *