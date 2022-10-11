رغم تشديد الرقابة.. استمرار ارتفاع أسعار البيض وسلع غذائية

تواصل – فريق التحرير:

رغم استمرار الحملات الرقابية على أسواق المملكة، التي تنفذها الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التجارة، التي نفذت أكثر من 18 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار في جميع مناطق المملكة، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، رصد تقرير ارتفاع أسعار البيض وبعض السلع الغذائية المحلية.

أسعار بيض المائدة

رصد تقرير تليفزيوني، بثته قناة “الإخبارية” ارتفاع أسعار البيض في عدد من المتاجر، فضلا عن تفاوت سعر بيض المائدة من متجر لآخر.

وذكر التقرير أن سعر البيض بلغ 21.5 في أحد المتاجر، بينما بلغ في متجر آخر 27 ريالا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة قد يعد أمرا طبيعيا.

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السلع الغذائية المحلية

وفي الوقت نفسه، تساءل التقرير عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية المحلية، في حين أرجع السبب إلى جشع المتاجر المؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض، واختلاف يصل إلى الضعف، على الرغم من كثافة جولات التجارة.

دور وزارة التجارة

من جانبها، رصدت وزارة التجارة مستويات الأسعار، وتابعت وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة ذات الجودة العالية، إضافة إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ودعت الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري”.