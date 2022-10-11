جرائم الحوثي.. ارتفاع قتلى أطفال اليمن بسبب دواء منتهي الصلاحية إلى 18 ضحية

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لا يكتفي “الحوثي” بإرسال الأطفال إلى الموت عبر حمل السلاح في ميدان المعركة مع الجيش الوطني، ولكنه يأتي بالموت إليهم بعد استيراد أدوية كيماوية مغشوشة أودت بحياة 18 طفلًا من مرضى السرطان.

وتوفى الأطفال الـ 18 جراء حقنهم بدواء كيماوي منتهي الصلاحية استوردته قيادات المليشيا في إطار سيطرتها على هيئة الأدوية وإقصاء الشركات المعتمدة منذ ما قبل الانقلاب من التزاماتها في توفير الأدوية للشعب اليمني.

“ميثوتركسيت” منتهي الصلاحية

ونقلت صحيفة عكاظ، عن مصدر طبي في مركز السرطان بمستشفى الكويت، أن المليشيا استوردت علاجا كيماويا منتهي الصلاحية يسمى “ميثوتركسيت” وحقنت به أكثر من 40 طفلاً مما تسبب في وفاة 18 طفلاً، فيما لا يزال البقية قيد المراقبة في العناية المركزة بعدد من المستشفيات، مؤكداً أن المليشيا تتستر على الإحصاءات والقيادات المتورطة.

قتل مع سبق الإصرار

وأفاد المصدر أن المليشيا استحدثت معامل لطباعة غلافات العلاجات التي يوضع عليها تاريخ صلاحية جديد، بينما العلاجات منتهية وفاسدة أصلاً وغالبيتها من الأدوية المنهوبة والتي جرى تخزينها بطريقة سيئة ولفترات طويلة ما تسبب في فسادها وانتهاء صلاحيتها، ثم بيعها في الأسواق مع أنها مجانية، واصفاً تسمم الأطفال بأنه واحدة من الجرائم الحوثية في المؤسسات الصحية.

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جرائم متتالية

وكانت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد اتهمت وزير الصحة في حكومة الانقلاب طه المتوكل بالتستر على الجريمة ومنع نشر أي معلومات عنها، مطالبة المنظمات الدولية بالنزول الميداني إلى المستشفى وإجراء تحقيق في الموضوع، خصوصاً أن بعض الأطفال في العناية المركزة بحالة خطيرة للغاية، مشددةً على ضرورة الكشف عن المتورطين في قتل الأطفال ومحاكمتهم.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها “سجلت (5119) انتهاكا حوثيا، طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي، في اليمن خلال الفترة الزمنية من يناير 2018م وحتى، مارس 2022م”.

أرقام صادمة

وأكد التقرير أن الفريق الميداني للشبكة “رصد (92) حالة قتل منها (39) حالة قتل أطباء و(24) حالة قتل ممرضين و(29) حالة قتل سائقين سيارات الإسعاف، وتوزعت حالة القتل بين (24) حالة قتل نتيجة طلق ناري مباشر، (28) حالة قتل نتيجة زراعة الألغام الأرضية، (21) حالة قتل نتيجة القنص المباشر، (17) حالة قتل نتيجة القصف العشوائي والاستهداف المباشر للمراكز الصحية والمستشفيات”.

كما “وثق الفريق (159) حالة إصابة بينهم (52) حالة إصابة أطباء، (49) حالة إصابة ممرضين، (56) حالة إصابة لسائقين سيارات الإسعاف”.

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