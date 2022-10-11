وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكد إن”، توفر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض , وذلك وفقاً للتفاصيل.
المسميات الوظيفية:
1- إخصائي الأمن السيبراني
Cyber Security Senior Specialist
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
- خبرة سابقة في وظيفة الأمن السيبراني في بيئة دولية (3-5 سنوات)
- معرفة قوية في مشهد الأمن السيبراني.
- يجيد اللغة العربية. اللغة الإنجليزية الممتازة ضرورية.
المهام الوظيفية:
- تطوير استراتيجية الأمن وإدارة المشاريع الأمنية والإشراف على تنفيذ العمليات والأساليب للتدقيق ومعالجة عدم الامتثال لمعايير أمن المعلومات.
- قم بتقييم وتحديد التطبيقات والأنظمة الأمنية ونشر نظام التشغيل وتصحيحات أمان التطبيقات وتحديثات مكافحة الفيروسات حسب الحاجة.
- تقديم التوصيات والمساعدة في تنفيذ التغييرات على السياسات والإجراءات الأمنية لتعزيز التدابير الأمنية.
- المساعدة في تنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية ، ومراجعة تقارير الانتهاكات الأمنية والتحقيق في الاستثناءات الأمنية المحتملة ، وتحديث وصيانة وتوثيق ضوابط الأمان.
- إعداد تقارير الحالة حول المسائل الأمنية لتطوير سيناريوهات تحليل المخاطر الأمنية وإجراءات الاستجابة.
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2- مدير البحث Research Manager
المؤهلات و الخبرات:
- أساسي – متعلم إلى مستوى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الاقتصاد أو ما يعادلها
- مرغوب فيه – مؤهل دراسات عليا في أبحاث السوق أو التسويق أو الإحصاء أو الاقتصاد
المهام الوظيفية:
- تنسيق وإدارة المشاريع البحثية للسلع والمناطق الجغرافية المستهدفة من سالك.
- ضمان تعميم التقارير البحثية ولوحة القيادة في الوقت المناسب لأصحاب المصلحة الرئيسيين (الاستثمار ، الإستراتيجية ، التجارة ، الإدارة ، إلخ).
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).