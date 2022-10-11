وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات بالرياض

أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكد إن”، توفر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض , وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

1- إخصائي الأمن السيبراني