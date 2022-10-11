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وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات بالرياض
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وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات بالرياض

وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات بالرياض

وظائف شاغرة بشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات بالرياض
٠٩:٣٠:٢٤ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عبر حسابها الرسمي للتوظيف   “لينكد إن”، توفر وظائف شاغرة، للعمل في الرياض , وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

1- إخصائي الأمن السيبراني 

 Cyber Security Senior Specialist

المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
  • خبرة سابقة في وظيفة الأمن السيبراني في بيئة دولية (3-5 سنوات)
  • معرفة قوية في مشهد الأمن السيبراني.
  • يجيد اللغة العربية. اللغة الإنجليزية الممتازة ضرورية.

المهام الوظيفية:

  • تطوير استراتيجية الأمن وإدارة المشاريع الأمنية والإشراف على تنفيذ العمليات والأساليب للتدقيق ومعالجة عدم الامتثال لمعايير أمن المعلومات.
  • قم بتقييم وتحديد التطبيقات والأنظمة الأمنية ونشر نظام التشغيل وتصحيحات أمان التطبيقات وتحديثات مكافحة الفيروسات حسب الحاجة.
  • تقديم التوصيات والمساعدة في تنفيذ التغييرات على السياسات والإجراءات الأمنية لتعزيز التدابير الأمنية.
  • المساعدة في تنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية ، ومراجعة تقارير الانتهاكات الأمنية والتحقيق في الاستثناءات الأمنية المحتملة ، وتحديث وصيانة وتوثيق ضوابط الأمان.
  • إعداد تقارير الحالة حول المسائل الأمنية لتطوير سيناريوهات تحليل المخاطر الأمنية وإجراءات الاستجابة.

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2- مدير البحث  Research Manager

المؤهلات و الخبرات:

  • أساسي – متعلم إلى مستوى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الاقتصاد أو ما يعادلها
  • مرغوب فيه – مؤهل دراسات عليا في أبحاث السوق أو التسويق أو الإحصاء أو الاقتصاد

المهام الوظيفية:

  • تنسيق وإدارة المشاريع البحثية للسلع والمناطق الجغرافية المستهدفة من سالك.
  • ضمان تعميم التقارير البحثية ولوحة القيادة في الوقت المناسب لأصحاب المصلحة الرئيسيين (الاستثمار ، الإستراتيجية ، التجارة ، الإدارة ، إلخ).

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).

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