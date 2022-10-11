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الدفاع الفرنسية تعلن نشر قواتها في شرق أوروبا .. ماذا يحدث؟
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الدفاع الفرنسية تعلن نشر قواتها في شرق أوروبا .. ماذا يحدث؟

الدفاع الفرنسية تعلن نشر قواتها في شرق أوروبا .. ماذا يحدث؟

الدفاع الفرنسية تعلن نشر قواتها في شرق أوروبا .. ماذا يحدث؟
٠٨:٣٠:٢٧ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، زيادة وجودها العسكري في شرق أوروبا.

وأضافت الدفاع الفرنسية، أن الجيش الفرنسي سينشر مقاتلات رافال في ليتوانيا، وسينشر مدرعات ودبابات إضافية في رومانيا، وكذلك قوات مشاة في إستونيا.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة لمجموعة السبع بشأن العمليات العسكرية الروسية في أراضي بلاده.

ودعا زيلينسكي اليوم الثلاثاء، مجموعة السبع للرد على الضربات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

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قصف روسي يستهدف أوكرانيا

بدورها، قالت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها شنت ضربات جوية طويلة المدى على البنية التحتية للطاقة والجيش في أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع: “تحقق هدف الضربة، أُصيبت كل المنشآت المستهدفة”.

وقال أندريه سادوفي، رئيس البلدية في مدينة لفيف الأوكرانية، إن ضربة صاروخية شنتها روسيا اليوم على البنية التحتية المهمة في المدينة تركت عددا من مناطقها بدون كهرباء. وأفادت الأنباء القادمة من هناك بوقوع ثلاثة انفجارات في المدينة بعد الظهر بفترة وجيزة بالتوقيت المحلي.

ضربات تستهفد البنية التحتية بلفيف

وأضاف “نتيجة الضربة الصاروخية، سيبقى 30% من لفيف بدون كهرباء لفترة مؤقتة”. وأضاف أن إمدادات المياه انقطعت أيضا في اثنين من أحياء المدينة. وتسببت ضربات صاروخية روسية أيضا في انقطاع الكهرباء عن منطقة لفيف أمس الاثنين.

في سياق متصل، أكدت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن ضواحي كييف شهدت عدة انفجارات، حيث عملت منظومة الدفاع الجوي، وفقا لـ”العربية”.

وفي العاصمة كييف، أُطلقت صفارات الإنذار في عدد من مناطق البلاد، صباح اليوم، وسط أنباء عن انفجارات جديدة في كريمنشوك وبولتافا وسومي وكيروفوغراد.

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الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية الدفاع الفرنسية القوات الفرنسية روسيا شرق أوروبا فرنسا

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