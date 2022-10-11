ارتفاع أسعار القمح مجددا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، بشكل كبير، خلال تعاملات اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 شهور.

أسعار القمح الآن

وتداول القمح في بورصة شيكاجو الأمريكية للحاصلات، اليوم، بسعر 9.30 دولار للبوشل، وهو ما يقل بشدة عن مستوياته القياسية التي بلغت 13.635 دولار للبوشل في أوائل مارس الماضي مع بدايات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بحسب “بلومبيرج”.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتأثرت أسعار القمح بتهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن المزيد من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، مما يعمق المخاوف من اضطراب إمدادات القمح من أوكرانيا التي كانت معروفة بأنها سلة الغذاء في أوروبا، حسب “الاقتصادية”.

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القمح الأوكراني

صدرت أوكرانيا أكثر من 6.4 مليون طن من الحبوب والأعلاف من موانئ البحر الأسود، من خلال ممر التصدير، الذي تم افتتاحه في أوائل أغسطس الماضي، في حين أن عدد السفن التي تنتظر إجراءات تفتيشها قبل التوجه إلى الدول المستوردة للحبوب الأوكرانية مازال مرتفعا.

ومازال هناك أكثر من 80 سفينة حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشها من جانب تركيا، وفقا لشروط الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.