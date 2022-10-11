هل يمكن للمسجلين في التأمينات الاجتماعية الاستفادة من الضمان المطور؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن استفسر بشأن إمكانية التسجيل للمسجلين في التأمينات الاجتماعية للاستفادة من دعم الضمان المطور.

وأجابت الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، بقولها “وعليكم السلام، أهلاً بك .. التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط الاستحقاق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) وكذلك يمكن التسجيل في الضمان المطور من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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