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بعد «آيفون» و«جوجل».. تعرف على مواصفات «Huwawei Watch FIT2» الذكية
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بعد «آيفون» و«جوجل».. تعرف على مواصفات «Huwawei Watch FIT2» الذكية

بعد «آيفون» و«جوجل».. تعرف على مواصفات «Huwawei Watch FIT2» الذكية

بعد «آيفون» و«جوجل».. تعرف على مواصفات «Huwawei Watch FIT2» الذكية
٠٧:٥٢:١٢ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد أن أعلنت شركة “أبل” الأمريكية، مؤخرا، إطلاق أجهزة جديدة، شملت “أيفون 14” وساعة ذكية جديدة، ثم لحقت بها “جوجل” منذ أيام، معلنة عن ساعتها الذكية الأولى.

مواصفات ساعة “Huwawei Watch FIT2”

كشفت شركة “هواوي” الصينية عن أحدث إصداراتها، وهي الساعة الذكية “Huwawei Watch FIT2″، بمواصفات عالية وتصميم ابتكاري أنيق، حسب “العين الإخبارية”.

وتأتي الساعة بتصميم عصري مع شاشة العرض الكاملة FullView الكبيرة مقاس 1.74 بوصة، كما أنها ذكية وعملية بفضل تقنية مكالمات بلوتوث وعمر البطارية الذي يصل إلى 10 أيام، والعديد من مزايا الصحة واللياقة البدنية.

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ميزات إضافية لـHuwawei Watch FIT2

وتوفر الشاشة عالية الدقة الصور الدقيقة والألوان الحيوية وسهولة القراءة، كما تتميز بتصميم “قاذفة الشطرنج” الجديد من هواوي والذي يتيح للمستخدمين التكبير والتصغير دون عناء وبشكل حدسي.

وتوفر ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 حرية التخصيص مع أكثر من 200 وجه مجاني للساعة ومجموعة متنوعة من الأحزمة لتتمكنوا من تنسيق ومطابقة الألوان والأنماط المختلفة من الأحزمة للمناسبات المختلفة.

مراقبة العلامات الحيوية

وتأتي ساعة هواوي الذكية الجديدة، مزودة بتقنيات مثل تتبع نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 وتتبع معدل ضربات القلب وجودة النوم ونسبة الإجهاد ومراقبة التنفس لتتبع مؤشرات صحة المستخدمين.

كما تستطيع الساعة مع تطبيق HUAWEI Health على الهاتف الذكي مزامنة بيانات مراقبة الصحة في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين مراقبة صحتكم الجسدية والنفسية في كافة الأوقات.

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