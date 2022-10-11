أخصائية نفسية: 5 فوائد لقراءة القصص للأطفال

تواصل – فريق التحرير:

نصحت الأخصائية النفسية سارة البابطين والحاصلة على ماجستير في علم النفس، الوالدين بقراءة القصص للأطفال.

وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن القصص أسلوب قوي وفعّال في التعامل مع المشاعر لدى الأطفال”.

فوائد قراءة القصص للطفل

وأضافت أن فوائد قراءة القصص للأطفال تتمثل في التالي:

– تساعد الأطفال في فهم مشاعرهم والتعبير عنها

– فهم التغيرات والأحداث الجديدة أو المخيفة

– تساعد الأطفال في فهم مشاعر الآخرين واستيعابها

– كما تساعد الأطفال في التفاعل مع الآخرين

– فهم المشاعر القوية المصاحبة لبعض الأحداث

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