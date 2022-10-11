أخصائية نفسية: 5 فوائد لقراءة القصص للأطفال
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نصحت الأخصائية النفسية سارة البابطين والحاصلة على ماجستير في علم النفس، الوالدين بقراءة القصص للأطفال.
وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن القصص أسلوب قوي وفعّال في التعامل مع المشاعر لدى الأطفال”.
فوائد قراءة القصص للطفل
وأضافت أن فوائد قراءة القصص للأطفال تتمثل في التالي:
– تساعد الأطفال في فهم مشاعرهم والتعبير عنها
– فهم التغيرات والأحداث الجديدة أو المخيفة
– تساعد الأطفال في فهم مشاعر الآخرين واستيعابها
– كما تساعد الأطفال في التفاعل مع الآخرين
– فهم المشاعر القوية المصاحبة لبعض الأحداث
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القصص أسلوب قوي و فعّال في التعامل مع المشاعر لدى الأطفال📚
تساعد القصص الأطفال في فهم مشاعرهم و التعبير عنها و فهم مشاعر الأخرين و إستيعابها و التفاعل معها
بالإضافة لفهم التغيرات و الأحداث الجديدة او المخيفه و المشاعر القويه المصاحبه لها ✨ #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب2022 pic.twitter.com/uxeApsrFGR
— ساره البابطين (@Albabtain_sarah) October 1, 2022