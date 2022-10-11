الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أخصائية نفسية: 5 فوائد لقراءة القصص للأطفال
وظائف شاغرة لدى هيئة المقيمين المعتمدين بعدة تخصصات
وزير التعليم يعزي والد طفل القطيف
إنجازات كبيرة تحققها المملكة عبر مشاركتها في اجتماعات «الإيكاو»
تنبيه عاجل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن بيع أسطوانات الغاز
«النيابة العامة» تحذر من هذا الفعل.. وعقوبات تصل إلى السجن

الرئيسية

 /

الطفل

 /

أخصائية نفسية: 5 فوائد لقراءة القصص للأطفال

أخصائية نفسية: 5 فوائد لقراءة القصص للأطفال

أخصائية نفسية: 5 فوائد لقراءة القصص للأطفال
٠٧:٠٧:٢٣ م، الثلاثاء، ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نصحت الأخصائية النفسية سارة البابطين والحاصلة على ماجستير في علم النفس، الوالدين بقراءة القصص للأطفال.

وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن القصص أسلوب قوي وفعّال في التعامل مع المشاعر لدى الأطفال”.

فوائد قراءة القصص للطفل

وأضافت أن فوائد قراءة القصص للأطفال تتمثل في التالي:

– تساعد الأطفال في فهم مشاعرهم والتعبير عنها

– فهم التغيرات والأحداث الجديدة أو المخيفة

– تساعد الأطفال في فهم مشاعر الآخرين واستيعابها

– كما تساعد الأطفال في التفاعل مع الآخرين

– فهم المشاعر القوية المصاحبة لبعض الأحداث

اقرأ أيضا:

5 أنشطة إيجابية محفزة للأطفال داخل الأسرة

أول أدوات جهاز المناعة.. لماذا نستأصل اللوزتين لدى الأطفال؟

 

 

الكلمات الدلالية:
أهمية قراءة القصص للأطفال القصص فوائد قراءة القصص قراءة القصص للأطفال

مواد ذات صلة

المزيد
الكوكب

الكوكب

٠٨:٠٧ ص، الثلاثاء، ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
الغلظة والقسوة

الغلظة والقسوة

١١:٢٩ ص، الثلاثاء، ٠١ فبراير ٢٠٢٢
استشاري ينصح الوالدين:هذا السلوك يزرع الغيرة بين الأبناء

استشاري ينصح الوالدين:هذا السلوك يزرع الغيرة بين الأبناء

٠٨:٣٠ م، السبت، ١١ يونيو ٢٠٢٢
الطفلة رغد.. عمرها 6 سنوات وتحفظ القرآن الكريم كاملًا (فيديو)

الطفلة رغد.. عمرها 6 سنوات وتحفظ القرآن الكريم كاملًا (فيديو)

٠٧:٠٧ ص، الثلاثاء، ٠٨ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *